TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

LKL: „Rytas“ – „Šiauliai“ (GYVAI)

2025-10-25 18:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 18:40

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) – antrosios šio vakaro rungtynės, kuriose susitiks Vilniaus „Rytas“ bei „Šiauliai“.

J.Hardingas grįžta ant parketo (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Tai bus mačas, kuomet po traumos ant parketo grįš Jerrickas Hardingas.

0

Tai bus mačas, kuomet po traumos ant parketo grįš Jerrickas Hardingas.

LKL kol kas vilniečiai turi 4 pergales per penkis turus, o šiauliečiai laimėjo pusę rungtynių per šešis turus.

Mačo pradžia – 19.10 val., jį stebėkite su Krepsinis.net.

Rungtynių eiga:

Dominuoti vilniečiai ėmė nuo susitikimo pradžios (7:2), Jordanas Walkeris ir Gytis Radzevičius padėjo savo komandai laikytis priekyje, o Ignas Sargiūnas dar pataikė iš toli – 22:14. Skirtumas augo iki dviženklio (26:16) ir po pirmo ketvirčio „Rytas“ pirmavo 32:24.

Jerrickas Hardingas smeigė du tritaškius, tiesa, Cameronas Reddishas ir Dovydas Romančenko irgi atsakė tuo pačiu – 35:38. A.Gudaitis neleido šiauliečiams artėti labiau, nors D.Baslykas ir įsijungė į tritaškių vakarėlį. Tolimais metimais „Rytas“ įgijo dviženklę persvarą (50:38) ir dominuojančiai užbaigė pirmą mačo dalį – 57:45.

Per du kėlinius „Rytas“ sumetė 10 tritaškių iš 14 (71 proc.), šiauliečiai – 9 iš 16 (56 proc.).  

