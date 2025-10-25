Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Turkijoje – vėl solidus Blaževičius

2025-10-25 17:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 17:18

Marekas Blaževičius tęsia savo stulbinamą sezoną, o jo atstovaujama Bursos „Tofaš“ (3/2) namie 91:70 (22:15, 24:15, 21:21, 24:19) sutriuškino Stambulo „Buyukčekmece“ (0/5) klubą.

M.Blaževičius toliau žiba (FIBA Europe nuotr.)

M.Blaževičius per 27 minutes pelnė 17 taškų (8/10 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 perdavimus, 3 kartus klydo, 2 kamuolius perėmė, blokavo metimą, provokavo 2 pražangas, 2 kartus prasižengė ir rinko 23 naudingumo balus.

0

M.Blaževičius per 27 minutes pelnė 17 taškų (8/10 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 perdavimus, 3 kartus klydo, 2 kamuolius perėmė, blokavo metimą, provokavo 2 pražangas, 2 kartus prasižengė ir rinko 23 naudingumo balus.

Jo komandai taip pat 12 taškų pridėjo Yigitcanas Saybiras, varžovams 20 taškų pelnė Jalenas Lecque‘as.

