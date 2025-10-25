Turkijoje – vėl solidus Blaževičius

M.Blaževičius per 27 minutes pelnė 17 taškų (8/10 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 perdavimus, 3 kartus klydo, 2 kamuolius perėmė, blokavo metimą, provokavo 2 pražangas, 2 kartus prasižengė ir rinko 23 naudingumo balus.
Jo komandai taip pat 12 taškų pridėjo Yigitcanas Saybiras, varžovams 20 taškų pelnė Jalenas Lecque‘as.
