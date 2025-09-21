Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

LKL: „Nevėžis“ – „Rytas“ (GYVAI)

2025-09-21 18:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-21 18:40

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) pirmąsias naujojo sezono rungtynes Kėdainiuose žaidžia Vilniaus „Rytas" ir šeimininkai „Nevėžio" krepšininkai.

(Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) pirmąsias naujojo sezono rungtynes Kėdainiuose žaidžia Vilniaus „Rytas“ ir šeimininkai „Nevėžio“ krepšininkai.

0

Praėjusiame sezone vilniečiai užėmė antrąją vietą, o Kėdainių klubas liko už atkrintamųjų ribos.

Susitikimo eigą 19.10 val. gyvai sekite portale Krepsinis.net.

Pirmąjį rungtynių tašką baudos metimu pelnė Artūras Gudaitis, bet kitoje aikštės pusėje tritaškiu iškart atsakė Tyleris Petersonas – 3:1. Kėdainių ekipa turėjo 5 taškų pranašumą (12:7), bet po Jerricko Hardingo tritaškio į priekį veržėsi jau Vilniaus klubas – 13:12. „Rytas“ atitrūkti ženkliau neįstengė, bet po pirmo kėlinio pirmavo – 23:21.

