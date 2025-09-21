LKL: „Nevėžis“ – „Rytas“ (GYVAI)

Praėjusiame sezone vilniečiai užėmė antrąją vietą, o Kėdainių klubas liko už atkrintamųjų ribos.
Susitikimo eigą 19.10 val. gyvai sekite portale Krepsinis.net.
Pirmąjį rungtynių tašką baudos metimu pelnė Artūras Gudaitis, bet kitoje aikštės pusėje tritaškiu iškart atsakė Tyleris Petersonas – 3:1. Kėdainių ekipa turėjo 5 taškų pranašumą (12:7), bet po Jerricko Hardingo tritaškio į priekį veržėsi jau Vilniaus klubas – 13:12. „Rytas“ atitrūkti ženkliau neįstengė, bet po pirmo kėlinio pirmavo – 23:21.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!