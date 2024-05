LKL dokumentikos cikle „Papasakok apie tai plačiau“ – krepšinio burtininko iš Prienų istorija

Į senąją Prienų salę, kurioje prasidėjo šio klubo istorija, sugrįžęs V. Šeškus pasakojo apie savo, kaip vyr. trenerio, debiutą aukščiausioje Lietuvos krepšinio lygoje.

„Kai atėjau į LKL, galiu pasakyti – žalias atėjau. Kažkokią savo filosofiją, kuri paskui greitai, padedant žaidėjams ėjo, turėjau. Daug kas mane kritikavo, kaimiečiu vaidino, nes Orelikas „ketvirtu“ numeriu žaidė, sakė, kad „Šeškus su mažiukais streetballą žaidžia“. Dabar jau mažai kas taip šneka, nes visa Europa tokį krepšinį žaidžia, kokį Šeškus žaidė prieš 14 metų“, – ironiškai kalbėjo treneris.

Vos per kelerius metus prieniškiai tapo į medalius nuolat pretenduojančia komanda, o kone įsimintiniausią pasiekimą užfiksavo 2014 m., kuomet tuometinėje LKF taurėje sugebėjo užlipti ant nugalėtojų pakylos, pakeliui parklupdydama Lietuvos grandus.

„Panevėžyje laimėjome prieš dvi komandas, kurios tais laikais abi žaidė Eurolygoje – ir „Žalgiris“, ir „Rytas“. Laimėti prieš dvi Eurolygos komandas dvi dienas iš eilės... Manau, mes padarėme neįmanomą. Per visą LKF ar KMT taurių istoriją nebuvo tokio atvejo, kad (dalyvaujant „Žalgiriui“ ar „Rytui“) laimėtų kita komanda“, – Prienų krepšinio piką prisiminė klubo simboliu tapęs V. Šeškus.

Po to stratego karjeroje sekė trumpas etapas Vilniaus „Lietuvos ryte“ bei sugrįžimas į Prienus, o po šių stotelių, pailsėjęs vienerius metus, V. Šeškus kibo į darbus Jonavoje, kur jau praleido keturis sezonus. Visų pirma, jam reikėjo klubą išvesti į „Betsafe-LKL“ iš Nacionalinės krepšinio lygos (NKL).

„Ėjau po nedarbo metų ir ėjau kažką įrodyti. Visur priimu sprendimus spontaniškai ir po to pergyvenu – nusprendžiau dalyvauti „Kaukėje“, paskui sėdžiu, dainuoju per dienas ir galvoju, kam man to reikia. Pasiūlykite bet kuriam LKL treneriui eiti į NKL. Kalbėjau ir su Laimonu apie tai, sakė „ne“. Bet jei už tokius pinigus – „nu taip“ (juokiasi). NKL tokių pinigų niekas nemokės, bet nuėjau rizikuodamas savo reputacija. Jei būčiau nelaimėjęs NKL su ta komanda, mane būtų suvalgę.

Negalvojome apie tuos rezultatus, bet iškart atėjęs sakiau, kad mūsų tikslas – panervuoti pirmo ketvertuko komandas. Daug kas juokėsi“, – tvirtino jonaviečius į Citadele KMT sidabrą bei „Betsafe-LKL“ ketvertą atvedęs V. Šeškus.

Legendinio „Betsafe-LKL“ trenerio pasakojimas apie ryškiausius karjeros vingius – naujajame „Papasakok apie tai plačiau“ epizode.