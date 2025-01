„Liverpool“ lengvai žengė į kitą Anglijos taurės etapą

Pergalę „Liverpool“ atnešė Diogo Jotos, Trento-Alexanderio Arnoldo, Jaydeno Dannso ir Federico Chiesos įvarčiai.

Tuo tarpu ketvirtoje Anglijos lygoje žaidžiantys varžovai sugebėjo į vartų plotą smūgiuoti vos kartą.

„Liverpool“ varžovai kitame etape paaiškės vėliau po ištraukiamų burtų.

Captain Trent ©️@TrentAA with a beauty from distance for @LFC 🚀#EmiratesFACup pic.twitter.com/OHrTuA84Te