Linette triumfavo WTA turnyre, tačiau po finalo prabilo apie kraupią tragediją Krokuvoje

Pirmadienį vykusiame finale 34-erių lenkė po atkaklios kovos 5:7, 6:1, 6:4 įveikė pirmąją turnyro raketę ir titulą gynusią indonezietę Janice Tjen (WTA-60). Finalas turėjo vykti diena anksčiau, tačiau dėl nepalankių oro sąlygų buvo perkeltas į pirmadienį.
Po susitikimo M. Linette prisiminė gimtojoje Lenkijoje įvykusią tragediją. Krokuvos turgaus aikštėje užpuolikas pradėjo šaudyti į žmones. Pranešama apie šešis žuvusiuosius ir 17 sužeistųjų.
„Nors esu labai laiminga, sunku švęsti dėl to, kas nutiko Lenkijoje, Krokuvoje. Visa mano širdis yra su aukomis ir sužeistaisiais. Tokiomis sunkiomis akimirkomis turėtume būti dėkingesni vieni kitiems ir šiandien tiesiog stipriau apkabinti šalia esantį žmogų“, – po finalo kalbėjo tenisininkė.
Trečiąjį skirstymą turnyre gavusi lenkė iki titulo nužygiavo itin sudėtingu keliu. Pirmajame rate ji per 3 valandas ir 33 minutes įveikė atrankos varžybų dalyvę Alioną Falei. Tai buvo ilgiausias šio sezono WTA turnyro pagrindinio etapo mačas. Vėliau M. Linette nugalėjo Moyuką Uchijimą, tačiau paskutiniuose trijuose susitikimuose jai kaskart teko atsitiesti po pralaimėto pirmojo seto. Ketvirtfinalyje lenkė taip pat buvo atsidūrusi sudėtingoje padėtyje – lemiamame sete atsiliko 2:4. Iš viso per turnyrą M. Linette kortuose praleido net 12 valandų ir 28 minutes.
„Kovojau nuo pat pirmojo rato. Beveik kiekviename mače atsidurdavau besivejančios vaidmenyje, todėl tai pareikalavo labai daug jėgų. Tačiau svarbiausia, kad įrodžiau sau, jog galiu tai padaryti“, – sakė lenkė.
Čenajuje M. Linette pasiekė devintąjį karjeros WTA turnyrų finalą. Šis turnyras jai buvo ypatingas ir dėl ankstesnės nesėkmės – 2022 metais ji taip pat žaidė Čenajaus finale, tačiau tuomet po trijų setų kovos nusileido Lindai Fruhvirtovai.
Šįkart lenkė iškovojo ketvirtąjį WTA titulą karjeroje.
M. Linette pripažino, kad ši pergalė jai itin svarbi ir dėl sudėtingos antrosios sezono pusės. Po birželį pasiekto pusfinalio tenisininkė per kitus 10 mačų iškovojo vos 1 pergalę.
„Didžiuojuosi savimi ir savo komanda. Išgyvenome labai sudėtingą laikotarpį, kuris truko ne vieną savaitę. Sezoną pradėjau puikiai, tačiau vėliau tarsi atsitrenkiau į sieną ir nebežinojau, ką daryti. Džiaugiuosi, kad visa komanda nepasidavė, sunkiai dirbo ir išbandė viską, kad grįžčiau į savo kelią. Galiausiai mums tai pavyko“, – džiaugėsi M. Linette.
Nugalėtojai atiteko 250 reitingo taškų ir 37,39 tūkst. JAV dolerių, o bendrą prizų fondą sudarė 283,347 tūkst. JAV dolerių.
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