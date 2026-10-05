„Lilas ir Innomine“ pristato specialiai „Žalgiriui“ skirtą kūrinį

Ilgametę meilę žaliai baltoms spalvoms puoselėjantys atlikėjai pasakoja, kad mintis sukurti „Žalgiriui“ skirtą kūrinį jų galvose sukosi jau seniai, tačiau norėjosi rasti tinkamą būdą išreikšti emociją.
„Mintis gimė labai seniai – tai buvo sena svajonė. Tai yra sudėtinga tema, prie jos prieiti kitaip ir pasakyti kažką įdomaus yra pakankamai sudėtinga. Mes pasirinkome tokią kryptį, kad tai yra fanų meilės daina savo klubui. Fanai šiuo atveju esame mes patys – kalbame nuo savęs, kadangi „Žalgirį“ palaikome daug metų ir turime labai daug meilės šitai komandai“, – apie kūrinio idėją pasakojo atlikėjai.
Simbolinę reikšmę turi ir kūrinio pavadinimas „Ketvirtadienis“, menantis laikus, kai būtent ši savaitės diena žaliai baltų sirgaliams buvo neatsiejama nuo Eurolygos rungtynių.
„Ketvirtadienis yra istorinė diena. Ypač anksčiau, kai nebūdavo dvigubų savaičių, Eurolygos rungtynės dažniausiai vykdavo ketvirtadieniais. Man dar nuo halės laikų ir senojo Eurolygos formato yra įstrigę, kad ketvirtadienis – Eurolygos diena. Čia tokia duoklė istorijai“, – atskleidė duetas.
Kartu su daina pristatytas ir jos vaizdo klipas, kurio dalis buvo filmuojama „Žalgirio“ arenoje rungtynių metu. Galimybę įsiamžinti kūrinyje turėjo ir į areną surinkę sirgaliai, o pagrindine klipo heroje tapo „Žalgirio“ gerbėja močiutė.
„Buvo senas „Žalgirio“ straipsnis pavadinimu „Įdomios asmenybės, besirenkančios į „Žalgirio“ areną“. Viena iš aprašytų sirgalių buvo mezganti močiutė, nuo kurios istorijos mes ir atsispyrėme. Buvo rašyta, kad ji nepraleidžia nė vienų „Žalgirio“ rungtynių ir yra primezgusi atributikos visai savo šeimai, todėl mes dalinai pasiskolinome šią idėją. Viso klipo mintis yra apie rungtynių dieną – nuo pasiruošimo iki arenos, kurioje dabar rungtynių metu ir esame. Klipas gavosi pusiau dokumentinis, pusiau reaguojantis į realius įvykius“, – pasakojo atlikėjai.
Dainą „Ketvirtadienis“ ir jos vaizdo klipą jau dabar galite išvysti „Lilas ir Innomine“ bei „Žalgirio“ „YouTube“ kanaluose.
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