Lietuvos vėliavnešys – jaunimo olimpiados ketvirtfinalyje

Tiesiai į svorio kategorijos iki 100 kg ketvirtfinalį patekusio 17-mečio pirmas varžovas paaiškės po aštuntfinalio akistatos tarp Gabono atleto Ghyslaino Ndongo ir Asmaro Sharifo iš Tadžikistano.
T. Babaičenko jau žino olimpinių varžybų skonį – pernai Šiaurės Makedonijos sostinėje Skopjėje jis tapo Europos jaunimo olimpinio festivalio čempionu svorio kategorijoje iki 81 kg.
Šiemet liepą alytiškis triumfavo Europos jaunių čempionate, iškovojęs auksą svorio kategorijoje iki 90 kg.
2026 m. pradžioje Tarptautinei dziudo federacijai atnaujinus pasaulinį reitingą paaiškėjo, kad T.Babaičenko vienu metu užima pirmąsias vietas net dviejose svorio kategorijose – iki 81 kg ir iki 90 kg.
Tai išskirtinis pasiekimas pasaulio jaunių dziudo istorijoje – iki šiol dar nė vienam sportininkui nebuvo pavykę tuo pačiu metu dominuoti dviejose skirtingose svorio kategorijose pasauliniame reitinge.
Iš viso Dakaro olimpinėse žaidynėse dalyvauja 14 Lietuvos sportininkų. Be plaukimo, paplūdimio irklavimo ir dziudo, jie startuos bokso, buriavimo, fechtavimo, krepšinio 3×3 ir lengvosios atletikos varžybose.
Pirmasis istorijoje Afrikos žemyne vykstantis olimpinis renginys finišuos lapkričio 13 d.
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