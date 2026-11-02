Krilavičius neslėpė pasibjaurėjimo Molotoko poelgiu: „Vakar pradėjo man siųsti įrašus su ta botoksine beždžione“

Į kilusį skandalą sureagavo UTMA kovotojas Raimondas Krilavičius. Jis negailėjo kritikos M. Molotokui ir teigė, kad šio elgesys diskredituoja visą kovinio sporto bendruomenę.
„Vakar pradėjo man siųsti video su ta botoksine beždžione, kaip jis elgiasi su ta mergaite. Iš karto man toptelėjo vienas paprastas dalykas į galvą – per šitus vaflius, kurie neaišku kaip ateina į tą sportą ir dėl neaiškių priežasčių papuola į turnyrus, paskui apie kovinio sporto atstovus sklando visokie idiotiški mitai, nes kažkokie vafliai, apsiriję steroidų, ten dar kažkokių neaiškių medžiagų, save reprezentuoja kaip sportininkus, kovotojus ir tada viešumoj, socialinėj erdvėj save taip rodo. Vien taip, kaip jis su šita mergaite elgėsi, tai čia tu turi būti toks daunas, kad net nėra ką kalbėti.
Aš jo nei pažįstu, nei ką, bet matėsi, kad jis rodė savo tą bachuriškumą ir vyriškumą jo supratimu. Paprastas faktas tas, kad kai per turnyrą nuo sportininko gauni gerai į kuprą, pats nusiimi nuo kovos, bėgi iš ringo ir nepraėjus nė savaitei darai tokias nesąmones, tai kur tas jų bachuriškumas ir vyriškumas?
Aš vakar gavęs ta video negalėjau normaliai miegoti visą naktį. Vis galvojau, ant kiek vaflis tu turi būti... Aš net nežinau, kaip jį vadinti.
Smagu, kad bent UTMA greitai sureagavo. Aš dar pagalvojau, kad jei jam leistų toliau kovoti, tai čia būtų visiškas absurdas. Žmogum jo net nevadinčiau. Jį reikėtų visiškai izoliuoti“, – sakė R. Krilavičius.
Buvęs M. Molotoko varžovas M. Rimdeika taip pat jau pasveikino UTMA sprendimą.
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