Lietuvos studenčių krepšinio rinktinė nesėkmingai pradėjo pasaulio universitetų žaidynes

Lietuvos sporto universiteto gimnastė F. Šostakaitė pratimuose su kuokelėmis užėmė 36 vietą, pratimuose su kaspinu - 29 vietą. Meninės gimnastikos daugiakovės varžybose surinkusi 93,300 balų ir tarp 49 dalyvių užėmė 32 vietą.

Toliau savo pasirodymą tęsia Lietuvos studentai plaukikai.

Danill Pancerevas (University of Virginia, JAV) 200 m laisvu stiliumi rungtyje atstumą įveikė per 1 min. 50,34 sek. ir užėmė 25 vietą. Kajus Stankevičius (Vytauto Didžiojo universitetas) 100 m nugara nuotolį įveikė per 55,27 sek. ir pateko į rungties pusfinalį. Erikas Grigaitis (Lietuvos sporto universitetas) 100 m nugara nuotolį įveikė per 55,50 sek. ir taip pat pateko į rungties pusfinalį. Tame pačiame pusfinalyje plaukę abu Lietuvos plaukikai į finalą nepateko. E. Grikaitis liko 11-tas (55,04 sek.), o K. Stankevičius - 14-tas (55,19 sek.). 200 m kompleksiniu stiliumi rungtyje plaukęs Danill Pancerevas nuotolį įveikė per 2 min. 2,33 sek. ir pateko į pusfinalį, tačiau jame buvo diskvalifikuotas.

Žaidynių startas nebuvo sėkmingas Lietuvos merginų krepšinio rinktinei. Ji rezultatu 83:101 nusileido Japonijos rinktinei. Rezultatyviausiai mūsų komandoje rungtyniavo Dominyka Paliulytė (18 tšk.), Ugnė Grigaliūnaitė (16 tšk.) ir Justina Miknaitė (15 tšk.)