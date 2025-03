Lietuvos šaudymo iš lanko čempionate – pergalingas sugrįžimas po 11 metų ir du rekordai

Savaitgalį Utenoje surengtas Lietuvos uždarų patalpų šaudymo iš lanko čempionatas, kuriame varžėsi beveik 130 sportininkų iš Lietuvos bei Latvijos. Čempionatas pažymėtas įtemptomis kovomis, netikėtumais bei dviem naujais Lietuvos rekordais.

REKLAMA

REKLAMA

Vyrų olimpinių lankų varžybose sublizgėjo Lukas Lipkevičius (Kauno sporto asociacija). Jis nukeliavo iki pat finalo ir pasidabino sidabro medaliu. Aštuntfinalyje jis tik po papildomo šūvio nugalėjo Algimantą Petrauską, ketvirtfinalyje 7:3 pranoko Emilį Tamulionį, o pusfinalyje 6:4 palaužė Adamą Krulį. Dramatiškame finale L. Lipkevičius po papildomo šūvio 5:6 pralaimėjo 2023 metų pasaulio jaunių čempionui latviui Romanui Sergejevui. Kadangi užsieniečiai į Lietuvos čempionų titulus nepretenduoja, šalies čempionu pripažintas L. Lipkevičius.

REKLAMA

L. Lipkevičius prisipažino, kad savo lūkesčius jis viršijo, mat sportininkas dar prieš 11 metų buvo metęs sportą. Prie šaudymo iš lanko jis sugrįžo tik prieš 9 mėnesius – praėjusių metų vasarą.

„Kadangi ilgą laiką nešaudžiau, tai buvau išsikėlęs žemesnius rezultato tikslus. Treniravausi, stiprėjau, derinausi lanką ir pradėjau sugebėti pataikyti 20-30 taškų daugiau nei buvo iškelti lūkesčiai. Dėl to pagal pataikymą iškarto iškilau prie Lietuvos lankininkų lyderių. Džiaugiuosi šiuo rezultatu, nes šį sezoną tikėjausi bendroje įskaitoje būti ties viduriu. Dėkoju savo treneriui Vladui Šigauskui, kuris įdiegė šaudymo pamatus ir dalinosi savo per daug metų sukaupta patirtimi. To dėka, galėjau pasiekti tokį rezultatą, kurį toliau bus galima gerinti“, - prisipažino L. Lipkevičius. Jis neslepia, kad finale taip pat buvo galimybių laimėti, bet viską lėmė patirtis aukšto lygio turnyruose, kurios pastaruoju metu R. Sergejevas turėjo gerokai daugiau.

REKLAMA

REKLAMA

„Šiame sporte psichologija yra labai svarbus elementas, nes daug žmonių gali pataikyti gerus rezultatus treniruotėse, bet kai atvažiuoja į varžybas, kur supranta, kad kiekvienas šūvis yra svarbus – nesusidoroja su įtampa. Man šis čempionatas buvo antras didesnis turnyras po grįžimo į sportą, dėl ko ir nepavyko susidoroti su įtampa iki galo bei paskutinio lemiamo šūvio nepataikau. Šis čempionatas padės patobulinti įtampos toleravimą, taip pat padėjo atskleisti įrangos defektus, kuriuos patobulinus galėsiu pasiekti dar daugiau“, - atviras buvo L. Lipkevičius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Bronza atiteko A. Kruliui (LSK), kuris akistatoje dėl trečios vietos 6:4 palaužė kvalifikacijos nugalėtoją Igną Morkeliūną (Kauno lankininkai).

Moterų olimpinių lankų grupėje triumfavo Paulina Alakvoščienė („Žaliasis lankas“). Ji pasiekė geriausią rezultatą kvalifikacijoje ir nepaliko varžovėms vilčių atkrintamosiose varžybose.

REKLAMA

Ketvirtfinalyje P. Alakvoščienė 6:2 įveikė Kristiną Abromavičienę, pusfinalyje 6:0 pranoko Arly Melanią Lubikovę, o finale 7:1 buvo pranašesnė už Juliją Barkauskaitę („Auksinis šaulys“).

„Iš tiesų varžybos buvo gana sunkios, jaučiausi neužtikrinta savo šaudymu, tai puikiai atspindi ir kuklus kvalifikacijos rezultatas, o ir varžovės tikrai pademonstravo aukštus rezultatus. Atkrintamosios kovos buvo sunkios ir kupinos streso, tačiau pavyko kažkaip susitarti su savimi ir parodyti geriausią, ką tuo metu galėjau“, - džiaugėsi P. Alakvoščienė.

REKLAMA

Sportininkė prisipažįsta, kad uždarų patalpų sezonas padeda išgyventi šaltąjį periodą ir leidžia sklandžiau sugrįžti prie tradicinių atstumų lauke.

„Šis uždarų patalpų sezonas buvo gan panašus į visus praėjusius. Dažniausiai, atšalus orams, visada turiu vieną tikslą – išlaukti kada vėl orai leis keliauti šaudyti į lauką. Šį sezoną buvo viskas taip pat. Noriu pasidžiaugti, kad uždarų patalpų sezonas pagaliau baigėsi ir po truputį bus galima sugrįžti į mano mėgstamiausią rungtį – šaudyti iš 70 metrų“, - pasakojo P. Alakvoščienė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Bronzos medaliu džiaugėsi Arly Melania Lubikovė (LSK), mažajame finale 6:4 įveikusi komandos draugę Dalią Čiupailienę.

Vyrų skriemulinių lankų grupėje triumfavo varžybas organizavusio Utenos lankininkų klubo atstovas Marius Grigaravičius.

Jis buvo pirmas kvalifikacijoje bei sėkmingai varžėsi atkrintamosiose varžybose, kur finale 145:138 nugalėjo sidabrinį prizininką Gintarą Sakalauską („Žaliasis lankas“). Akistatoje dėl bronzos Ugnius Timinskas („Žaliasis lankas“) 142:140 įveikė Remigijų Bileišį (Utenos lankininkų klubas).

REKLAMA

Vienas favoritų Jonas Grigaravičius, pastarosiomis savaitėmis didesnė dėmesį skiriantis egzaminams, šįkart pasirodymą baigė ketvirtfinalyje, kai 144:148 nusileido G. Sakalauskui.

Dramatiškai klostėsi moterų skriemulinių lankų varžybų finalas, kuriame Jolita Antanaitytė-Garškienė (LSK) 140:139 palaužė Ingą Timinskienę („Žaliasis lankas“). Čia dvi šaudymo serijos baigėsi lygiosiomis, dvi minimaliu skirtumu laimėjo J. Antanaitytė-Garškienė, o vieną – I. Timinskienė. Susitikime dėl bronzos Gunda Pupeikytė (Utenos lankininkų klubas) 142:140 pranoko Neringą Karpavičienę („Ugninė strėlė“).

REKLAMA

Paprastųjų lankų varžybose vyrų grupėje čempionu tapo Audrius Račkauskas („Kauno lankininkai“). Sidabro medalis atiteko Rimantui Šuliokui („Kauno lankininkai“), bronzos – Kęstučiui Žiliui („Ugninė strėlė“).

Tarp moterų nugalėjo Austėja Kopcikaitė (LSK). Sidabrine prizininke tapo Ligita Pūrienė („Kauno lankininkai“), bronzine – Karina Nugmanova („Kauno lankininkai“).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vyrų ilgųjų lankų varžybose auksą iškovojo Renatas Lasitsa („Strėlė“), sidabrą – Vladimiras Mosinas (LSK), bronzą – Vaidas Žiugžda („Ugninė strėlė“). Tarp moterų čempione tapo Ramunė Stagniūnienė („Ugninė strėlė“), vicečempione – Aida Grigienė („Strėlė“).

Komandinėse varžybose užfiksuoti du Lietuvos rekordai, abu – paprastųjų lankų grupėse. Kvalifikacijoje naujus šalies rekordus užfiksavo „Kauno lankininkų“ moterys (K. Nugmanova, L. Pūrienė ir Aušra Šiugždinienė; 1438 tšk.) bei „Strėlės“ vyrai (Konstantinas Kondratjevas, Aleksandras Ščuckis ir Alvydas Tamošaitis; 1527 tšk.).

REKLAMA

Jie vėliau tapo ir šalies čempionais. Tiesa, „Strėlės“ vyrams teko gerokai paplušėti finale, kur tik po papildomų šūvių pavyko įveikti „Vajetau“ lankininkus. „Kauno lankininkų“ moterų komanda finale 6:0 įveikė „Strėlės“ atstoves.

Vyrų olimpinių lankų komandų varžybose triumfavo Kauno ekipa (I. Morkeliūnas, Paulius Pocius, D. Šuliokas), o moterų turnyre nugalėjo Lankininkų sporto klubas (D. Čiupailienė, Paulina Buinauskaitė, A. M. Lubikovė).

Vyrų skriemulinių lankų komandų varžybose aukso medalius iškovojo Utenos lankininkų klubo sportininkai (M. Grigaravičius, J. Grigaravičius ir R. Bileišis).

Ilgųjų lankų vyrų komandų varžybose auksu pasidabino „Strėlės“ atstovai – A. Budinas, R. Lasitsa bei Vitalijus Naumavičius.