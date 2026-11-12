Lietuvos rankinio lygoje – dramatiški Dzūkijos komandų pralaimėjimai

Alytuje – šeimininkų sugrįžimas iš gilios duobės
Į penktą vietą nukritę „Varsa-Stronglasas“ rankininkai namuose po permainingos kovos 33:34 (11:17) nusileido alytiškius turnyrinėje aplenkusiai ir į ketvirtą vietą pakilusiai Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandai.
Svečiai galingai pradėjo rungtynes ir jau po pirmo kėlinio pirmavo šešiais įvarčiais. Iki susitikimo pabaigos likus žaisti 11 min., svečiai turėjo rekordinę persvarą 32:24 ir atrodė, kad rungtynių nugalėtojas jau aiškus. Tačiau Alytaus komanda nenuleido rankų ir pelniusi aštuonis įvarčius be atsako, išlygino rezultatą 32:32. Vis dėl to lemiamomis akimirkomis Pasvalio komanda sustabdė varžovų spurtą ir iškovojo pergalę minimaliu skirtumu.
„Beveik 50 minučių rungtynės vyko pagal mūsų scenarijų, tačiau po to sekė tragiška atkarpa. Įkritome į duobę, o varžovai tuo pasinaudojo ir sugrąžino lygią kovą. Svarbiausia, kad nepaisant tokios gilios duobės, pavyko išplėšti pergalę ir išsivežti iš Alytaus du taškus“, – sakė vienas „Pieno žvaigždžių“ komandos lyderių Modestas Štarolis.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Valentinas Jarošenko, pelnęs 9 įvarčius. M. Štarolis prie pergalės pridėjo 7 įvarčius, Denysas Usinovas – 5, Titas Janušonis – 4.
Alytaus komandai, rungtyniavusiai be vieno lyderių Nedo Buronko, Manvydas Lazauskas pelnė 8 įvarčius, Gabrielius Civinskas – 7, Andrius Montvilas ir Oleksijus Kušnirukas – po 5, Eimantas Tumasonis – 4.
„Susitikimą pradėjome gan vangiai ir neišpildėme rungtynių plano nei gynyboje, nei puolime. Buvome pasiruošę, žinojome, kur Pasvalio komanda atakuos, tačiau niekas neveikė net 40 minučių. Paskutines 20 minučių buvo visai kitas vaizdas aikštelėje. Parodėme charakterį, tačiau rungtynių pabaigoje priimti keli netinkami sprendimai nulėmė rungtynių baigtį varžovų naudai“, – sakė rezultatyviausias „Varsa-Stronglasas“ ekipos rankininkas M. Lazauskas.
Varėnoje – lemiamas įvartis likus 2 sekundėms
Turnyrinės lentelės kaimynės susitiko ir Varėnoje, kur taškų dar neturinti LRL autsaiderė „Ūla“ priėmė šeštą vietą užimantį HC „Vilnių“. Varėniškiai buvo labai arti pirmojo taško šiame sezone, tačiau po atkaklios kovos turėjo pripažinti „Vilniaus“ pranašumą 31:32 (12:14).
Itin atkakliose rungtynėse lygus rezultatas švieslentėje degė net 16 kartų. Lygiosios 31:31 buvo ir prasidėjus paskutinei rungtynių minutei. „Vilniui“ pergalę išplėšė Vaidas Drevinskas, lemiamą įvartį pelnęs likus vos dviem sekundėm iki finalinės sirenos.
Nugalėtojams Rokas Leščinskas pelnė 7 įvarčius, Vaidas Drevinskas – 5, Martynas Lapinskas ir Mykolas Lapiniauskas – po 4.
„Ūlos“ ekipos nuo pralaimėjimo neišgelbėjo net 15 įvarčių pelnęs ir šio sezono LRL rezultatyvumo rekordą pagerinęs Ignas Savičius. 10 įvarčių šeimininkams pelnė Arnas Narijauskas.
LRL tempą diktuoja čempionai
Lietuvos rankinio lygoje pirmauja visas devynias pergales iškovojęs Klaipėdos „Dragūnas“. Čempiono titulą ginantis uostamiesčio klubas savo sąskaitoje turi 18 taškų ir artimiausią persekiotoją Vilniaus „Šviesą“ lenkia 4 taškais. Tiesa, vilniečiai už lyderius sužaidę rungtynėmis mažiau. Trečioje pozicijoje 8 taškus per 7 rungtynes surinkęs Kauno „Granitas-Karys“.
Toliau rikiuojasi po 4 taškus turinčios „Pieno žvaigždės“, „Varsa-Stronglasas“ ir „Vilnius“. Turnyrinės lentelės apačioje be taškų lieka „Ūla“.
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