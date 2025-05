Lietuvos rankininkai prieš Slovėnijos iššūkį: Malašinskas tiki pergale prieš favoritus

Lietuvos rinktinė trečiadienį 19 val. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje susitiks su visas keturias pergales iškovojusiais ir bilietą į Europos čempionatą jau užsitikrinusiais grupės lyderiais slovėnais. Sekmadienį lietuvių laukia rungtynės išvykoje su Šiaurės Makedonijos rinktine.

REKLAMA

REKLAMA

„Kol kas žaidžiame gerą atrankos turnyrą, esame iškovoję tris pergales per ketverias rungtynes. Tai yra labai geras rezultatas šiai dienai. Laukia rungtynės su slovėnais, po to už kelių dienų susitikimas su makedonais. Į kiekvienas rungtynes einame laimėti. Ar laimėsime, ar ne, pažiūrėsime trečiadienį ir sekmadienį, bet jokio papildomo spaudimo nejaučiame. Nėra jokios per didelės įtampos ir ruošiamės tam, kad kiekvienose rungtynėse iškovotume pergalę, – sako Lietuvos rinktinės kapitonas Gerdas Babarskas. – Pergalė prieš makedonus pridėjo pasitikėjimo savimi. Šiaurės Makedonijos rinktinė yra viena iš topinių komandų, beveik visada žaidžianti pasaulio ir Europos čempionatuose. Su makedonais Vilniuje sužaidėme superines rungtynes ir tai pridėjo pasitikėjimo savimi. Didesni šansai buvo jų pusėje, bet mes parodėme kad galime įveikti dideles rinktines. Dabar reikia įrodyti tą patį prieš slovėnus.“

REKLAMA

Mažiausiai trečią vietą grupėje jau užsitikrinusi Lietuvos rinktinė į Europos čempionatą gali patekti netgi ir pralaimėjusi abu susitikimus, jeigu palankiai susiklostys paskutinės atrankos turnyro rungtynės kitose grupėse. Į finalinį etapą pateks ne tik dvi geriausios grupės komandos, bet ir keturios geriausios trečią vietą grupėse užėmusios rinktinės.

REKLAMA

REKLAMA

„Šįkart yra pats geriausias variantas mums patekti į Europos čempionatą patiems, nelaukiant kitų pagalbos. Kam laukti ir suteikti kažkokių vilčių kitoms komandoms, kai galime patys viską išspręsti ir patekti į čempionatą iš antros pozicijos“, – teigia vienas rinktinės lyderių Aidenas Malašinskas, pabrėžęs savo sirgalių svarbą laukiančioje dvikovoje su slovėnais. – Visur ir visada daug lemia žiūrovai. Nebūtinai rankinio rungtynėse, bet ir bet kurioje sporto šakoje. Jeigu tu žaidi namuose prie savo žiūrovų, tai daug daugiau motyvuoja ir padeda, nes susirenka sirgaliai, kurie tave palaiko. Kiekvieną kartą žaidžiant namuose, yra šiek tiek didesnis stimulas ir emocijos visai kitokios. Namuose lengviau žaisti.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pastaruoju metu pasaulio ir Europos čempionatuose dėl aukščiausių vietų kovojantys Slovėnijos rankininkai liko vos per įvartį nuo medalių Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, kur užėmė ketvirtą vietą. Nors į Vilnių slovėnai neatsiveža kelių ryškiausių savo žvaigždžių, varžovų gretose netrūksta garsiuose Europos klubuose rungtyniaujančių rankininkų. Vienas tokių – Domenas Makucas, praėjusį sezoną su „Barcelona“ laimėjęs Čempionų lygą, o šį sezoną patekęs į finalo ketvertą.

REKLAMA

„Sunku taip vertinti, kad Slovėnijos rinktinėje bus ne pagrindiniai žaidėjai. Jie turi nemažai labai gerų žaidėjų, rungtyniaujančių Čempionų lygoje ar Europos lygoje. Galbūt jiems truks 3-4 žaidėjų, kurie irgi žaidžia aukštame lygyje, bet jie atsiveža neprastus vyrus. Ir su šia sudėtimi slovėnai galėtų kovoti su bet kuria komanda pasaulyje. Tad mes tikrai nenuvertinam jų, bet stengiamės ir nepervertinti, – tvirtina G. Babarskas. – Mes norime laimėti ir mums nieko nekeičia, jeigu prieš mus stovės vienas ar kitas slovėnas. Favoritai bet kokiu atveju yra slovėnai. Olimpinėse žaidynėse jie laimėjo ketvirtą vietą ir yra viena stipriausių pasaulio rinktinių. Bet namų sienos mums galbūt padės. Ne kartą tai parodėme, kad mes galime su labai stipriais priešininkais kovoti namuose. Tikėkimės didelio žiūrovų palaikymo ir bandysim dar kartą laimėti prieš labai stiprią rinktinę.“

REKLAMA

Pirmose tarpusavio rungtynėse Slovėnijos rinktinė laimėjo namuose 36:25.

„Pastaruoju metu aš neakcentuoju kas favoritai, kas stipresni, o kas silpnesni. Per paskutinius metus daug kartų esame įrodę, kad favoritai gali būti nugalėti ir kad silpnesni laimi. Šiuolaikiniame rankinyje yra daug komandų, kurios nugali favoritus, – teigia A. Malašinskas. – Kiekviena komanda eina į aikštelę ir galvoja, ir turi galvoti, kad jie yra favoritai, ypač žaidžiant namuose. Nei varžovai, nei mes nesame kažkokie favoritai. Ir mūsų, ir jų tikslas yra laimėti. Išėjus į aikštelę, parodžius daugiau noro, gali būti nugalėtoju.“

Kitose 1-os grupės rungtynėse taškų dar neturinti grupės autsaiderė Estijos rinktinė ketvirtadienį namuose priims 2 taškus turinčią Šiaurės Makedonijos komandą. Jeigu estams pavyktų atimti iš makedonų bent tašką, tai irgi garantuotų Lietuvos rankininkams kelialapį į Europos čempionatą.