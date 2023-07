„Lietuvos liūtas“ Vitas Gerulaitis – trumpa, bet audringa teniso legendos istorija artimųjų akimis

Be to, kad buvo puikus tenisininkas, „Brodvėjaus Vitas“ susitikinėjo su aktorėmis, grojo roko grupėje, linksminosi Niujorko „Studio 54“, draugavo su tokiais menininkais kaip Andy Warholas ir turėjo ne vieną prabangų automobilį.

V. Gerulaičio gyvenimo būdas negalėjo būti didesnis kontrastas sunkumams, kuriuos patyrė jo tėvai, kai jų šeimos prisijungė prie tūkstančių žmonių, bėgusių iš šalies 1939 m. rusams įžengus į Lietuvą.

Naujienų portalas tv3.lt kviečia prisiminti trumpą, tačiau įspūdingą Vito Gerulaičio gyvenimą.

„Mes buvome iš pasiturinčios šeimos, turėjome daug turto, bet su savimi pasiėmėme tik vieną lagaminą penkiems – tėvams, man, Aldonai ir broliui“, – 2010 m. pasakojo Vito teta Gražina. „Viską palikome. Galvojome, kad vieną dieną grįšime, bet taip ir negrįžome.“

„Mūsų tėvas buvo Lietuvos policijos viršininkas. Jis žinojo, kad jį būtų nužudę rusai. Dėl bombardavimo išvykome į Vieną maždaug šešiems mėnesiams, o paskui į Vokietiją. Vokietijoje pritrūko pinigų maistui, todėl mama juodojoje rinkoje pardavė savo papuošalus, kad galėtų nusipirkti maisto kortelių.“

Vito tėvas, dirbęs Švietimo ministerijoje Vilniuje, kartu su tėvais iš Lietuvos pabėgo maždaug tuo pačiu metu. Abi šeimos apsigyveno gretimuose ūkiuose netoli Regensburgo, o taip Vitas vyresnysis ir Aldona susipažino.

Pasibaigus karui, jie susituokė laukdami Amerikos vizų. V. Gerulaičio tėvai apsigyveno Brukline, Niujorke, kur prie jų prisijungė kiti šeimos nariai.

„Po to, ką patyrėme, Amerika buvo nuostabi, – prisiminė Gražina. „Visi susiradome darbus ir buvo daug maisto.“

1989 doubles at #rolandgarros with our guy Vitas Gerulaitis. They decided to let a couple old guys play the dubs at the last minute. Lots of great memories with Vitas throughout our lives, we love and miss him very much everyday. ♥️ pic.twitter.com/bSdUYFYrYh