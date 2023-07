Istorinį mačą laimėjusi ukrainietė Vimbldone žengė į aštuntfinalį

Beveik visuose pirmojo seto geimuose kuri nors žaidėja turėdavo „break pointo“ galimybių. L.Curenka iš pradžių pralaimėjo dvi savo padavimų serijas (1:4), bet išlygino rezultatą (4:4). Visgi, devintajame geime A.Bogdan realizavo dar vieną „break pointą“ ir šį kartą persvaros neišbarstė.

Antrąjį setą ukrainietė pradėjo labai galingai (4:0), bet vos neprarado pranašumo. Ji pralaimėjo dvi savo padavimų serijas ir A.Bogdan galėjo išlyginti rezultatą, tačiau aštuntajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją.

Drama tęsėsi ir trečiajame sete. L.Curenka du kartus mėgino atitrūkti po laimėtų varžovės padavimų serijų, tačiau A.Bogdan abu sykius atsitiesė (2:0, 2:2, 3:2, 3:3). Aštuntajame geime jau rumunė perėmė iniciatyvą ir atitrūko 5:3, bet devintajame geime ji „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją.

Vienuoliktajame geime jau L.Curenka realizavo „break pointą“ ir dvyliktajame geime galėjo vienu tašku savo padavimų metu baigti mačą (40:30), tačiau tos progos nerealizavo, o A.Bogdan sugebėjo išplėšti pratęsimą.

Pratęsime L.Curenka išbarstė 4 taškų pranašumą (5:1, 5:5) ir nerealizavo dar 5 „match pointų“. A.Bogdan pratęsime susikūrė 5 „match pointus“, dalį jų – savo padavimų metu, tačiau irgi švaistė visas progas. L.Curenka buvo atsilikusi 17:18, tada laimėjo du taškus paduodant varžovei (19:18), susikūrė 7-ą „match pointą“ ir išplėšė neįtikėtiną pergalę.

Tai buvo ilgiausias pratęsimas per istoriją „Didžiojo kirčio“ turnyrų moterų vienetų varžybose.

