Vimbldone – fantastiška diena ukrainietėms

Fantastiškai ši diena susiklostė Ukrainos tenisininkėms. Visos trys ukrainietės kone identišku metu ketvirtadienį laimėjo savo mačus. Elina Svitolina (WTA-76) per 82 minutes 6:1, 1:6, 6:1 nugalėjo belgę Elisę Mertens (WTA-28), Anhelina Kalinina (WTA-26) per 88 minutes 6:4, 6:3 pranoko ispanę Jessicą Bouzas Maneiro (WTA-167).

O Lesia Curenka (WTA-60) paneigė lažybininkų prognozes ir per 86 minutes 6:4, 6:1 įveikė čekę Kateriną Siniakovą (WTA-32), kuri į Vimbldoną atvyko po triumfo WTA 250 turnyre Vokietijoje ant žolės.

Ketvirtadienį vos neiškrito prancūzė Caroline Garcia (WTA-5). Ji tik po daugiau nei pustrečios valandos kovos 3:6, 6:4, 7:6 [10:6] nugalėjo kanadietę Leylah Fernandez (WTA-95).

Paskutiniame sete teko žaisti ir ypatingą pratęsimą iki 10 laimėtų taškų. Jo pradžioje abi tenisininkės neįprastai nesėkmingai žaidė savo padavimų metu. Šią tendenciją pirmoji nutraukė C.Garcia, kuriai pavyko atitrūkti 9:5 ir susikurti keturis „match pointus“. Savo padavimų metu prancūzė turėtą progą iššvaistė, bet vėliau, paduodant kanadietei, įtvirtino pergalę.

Po pergalės duodama interviu C.Garcia nesulaikė ašarų. Ji priminė, kad pastaruoju metu tokie dramatiškai mačai baigdavosi jos varžovių pergalėmis ir ji pasidžiaugė, kad sėkmė pagaliau atsisuko į jos pusę.

