Absurdas: vilnietis netilpo į laivą, bet aplenkė jį eidamas pėsčiomis

Tiesa, tai padarė greičiau negu plaukia laivas. Laivas vilnietį pasivijo tik tada, kai gyventojas jau buvo perėjęs į kitą tilto pusę. Tada jis tik pradėjo švartuotis prie prieplaukos, o ir čia laukė staigmena – laivui teko sustoti upės vidury ir… praleisti žmones, kurie plaukė baidarėmis.
Skamba kaip tragikomiškas juokas, bet tokia situacija jau nebe pirma. Socialiniuose tinkluose žmonės ne kartą dalinosi istorijomis, kaip nepateko į laivą.
Gyventojas, norėjęs įsėsti į laivą šalia Seimo laukė su dar keliais žmonėmis, tarp jų buvo vaikai, kurie nusiminė išgirdę, kad laivas yra pilnas ir patekti į jį gyventojams nepavyks.
Turėjęs kursuoti kaip viešasis transportas, elektrinis laivas savo tiesioginės funkcijos kol kas neatlieka. Taigi ir alternatyvos nelieka – gyventojams tenka eiti pėstute arba važiuoti elektriniu paspirtuku. Galbūt situacija pasikeis, kai žmonėms laivas jau nebebus pramoga ir visi norintys jį išbandys. Galimai situacija pasikeis, kai Vilnių pasieks kiti 4 laivai.
Kol kas gyventojams teks apsišarvuoti kantrybe ir norintiems paplaukioti laivu – geriausia plaukti nuo pirmos stotelės. Kitu atveju gali tekti eiti pėsčiomis, nes į laivą galima ir netilpti.
