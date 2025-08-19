Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Absurdas: vilnietis netilpo į laivą, bet aplenkė jį eidamas pėsčiomis

2025-08-19 14:58 / šaltinis: Made In Vilnius
2025-08-19 14:58

Jau beveik mėnuo, kuomet Vilniuje pradėjo kursuoti naujausia viešojo transporto rūšis – elektrinis laivas. Tiesa, jis kol kas yra tik vienas, tad ir kursuoja kartą per valandą ar rečiau. Nors gyventojų skundus galima perskaityti ir socialiniuose tinkluose, vienas toks pasiekė ir redakciją: vilnietis netilpęs į laivą šalia Seimo, Baltąjį tiltą pasiekė pėstute.

Naujas transportas Vilniuje – elektriniai keleiviniai laivai (nuotr. Vilniaus miesto savivaldybės)

Jau beveik mėnuo, kuomet Vilniuje pradėjo kursuoti naujausia viešojo transporto rūšis – elektrinis laivas. Tiesa, jis kol kas yra tik vienas, tad ir kursuoja kartą per valandą ar rečiau. Nors gyventojų skundus galima perskaityti ir socialiniuose tinkluose, vienas toks pasiekė ir redakciją: vilnietis netilpęs į laivą šalia Seimo, Baltąjį tiltą pasiekė pėstute.

8

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, tai padarė greičiau negu plaukia laivas. Laivas vilnietį pasivijo tik tada, kai gyventojas jau buvo perėjęs į kitą tilto pusę. Tada jis tik pradėjo švartuotis prie prieplaukos, o ir čia laukė staigmena – laivui teko sustoti upės vidury ir… praleisti žmones, kurie plaukė baidarėmis.

Skamba kaip tragikomiškas juokas, bet tokia situacija jau nebe pirma. Socialiniuose tinkluose žmonės ne kartą dalinosi istorijomis, kaip nepateko į laivą.

Gyventojas, norėjęs įsėsti į laivą šalia Seimo laukė su dar keliais žmonėmis, tarp jų buvo vaikai, kurie nusiminė išgirdę, kad laivas yra pilnas ir patekti į jį gyventojams nepavyks.

Turėjęs kursuoti kaip viešasis transportas, elektrinis laivas savo tiesioginės funkcijos kol kas neatlieka. Taigi ir alternatyvos nelieka – gyventojams tenka eiti pėstute arba važiuoti elektriniu paspirtuku. Galbūt situacija pasikeis, kai žmonėms laivas jau nebebus pramoga ir visi norintys jį išbandys. Galimai situacija pasikeis, kai Vilnių pasieks kiti 4 laivai.

Kol kas gyventojams teks apsišarvuoti kantrybe ir norintiems paplaukioti laivu – geriausia plaukti nuo pirmos stotelės. Kitu atveju gali tekti eiti pėsčiomis, nes į laivą galima ir netilpti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Vadinasi - judėkime "tvariau"
Vadinasi - judėkime "tvariau"
2025-08-19 15:13
Nevykėlio mero žaisliukai už milijonus. O tuo pat metu miestiečiams visuomeninis transportas pabrangintas x2 ...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
