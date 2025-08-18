Vilniuje Nerimi šią savaitę ims plaukti antrasis elektrinis laivas „Lašiša“

Anot savivaldybės įmonės, „Lašiša“ plauks tuo pačiu maršrutu kaip ir „Rytas“, o du laivai leis geriau paskirstyti keleivių srautus ir užtikrins didesnį paslaugos prieinamumą visose maršruto stotelėse.
„Daug vilniečių laivybą Neryje priėmė pozityviai ir aktyviai, o tai rodo, kad tvarūs sprendimai atliepia šiuolaikinio miesto lūkesčius. Pradėjus kursuoti antrajam laivui, dar daugiau miestiečių ir svečių galės pasinaudoti šia nauja keliavimo upe galimybe“, – pranešime teigė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
„Lašiša“ iki penktadienio bus testuojama realiomis sąlygomis, bandomieji plaukimai prasidės atlikus visas privalomas registracijos procedūras ir saugumo patikras.
Anot VVT, testavimų metu bus vertinamas valdymas ir manevringumas, bandomas švartavimasis pasroviui ir prieš srovę, matuojamos energijos sąnaudos, testuojama elektroninė įranga.
Pasak savivaldybės įmonės „Judu“ vadovės Loretos Levulytės-Staškevičienės, darbo dienomis ir savaitgaliais laivo „Ryto“ užimtumas siekia apie 80 proc.
Šiais metais laukiami ir šiuo metu Rygoje gaminami kiti du elektriniai laivai – „Geležinis vilkas“ ir „Smilga“.
Visuomeninė laivyba „Nerimi“ prasidėjo liepos pabaigoje, tam pernai pritarė Vilniaus miesto savivaldybės taryba.
Vilniaus savivaldybė 4 elektrinius laivus už 1,85 mln. eurų įsigijo iš Latvijos elektrinių laivų gamintojos „BIC“, vieno laivo kaina siekia 450 tūkst. eurų.
