  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje Nerimi šią savaitę ims plaukti antrasis elektrinis laivas „Lašiša“

2025-08-18 17:03 / šaltinis: ELTA
2025-08-18 17:03

Pradėjus visuomeninę laivybą Nerimi, upe keleivius jau plukdo elektrinis laivas „Rytas“, o nuo penktadienio kursuoti pradės ur antrasis iš keturių laivų „Lašiša“, pranešė laivus aptarnaujantis „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT).

Kursuojantys keleiviniai laivai Vilniuje. ELTA / Karolina Gudžiūnienė

2

Anot savivaldybės įmonės, „Lašiša“ plauks tuo pačiu maršrutu kaip ir „Rytas“, o du laivai leis geriau paskirstyti keleivių srautus ir užtikrins didesnį paslaugos prieinamumą visose maršruto stotelėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Daug vilniečių laivybą Neryje priėmė pozityviai ir aktyviai, o tai rodo, kad tvarūs sprendimai atliepia šiuolaikinio miesto lūkesčius. Pradėjus kursuoti antrajam laivui, dar daugiau miestiečių ir svečių galės pasinaudoti šia nauja keliavimo upe galimybe“, – pranešime teigė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

„Lašiša“ iki penktadienio bus testuojama realiomis sąlygomis, bandomieji plaukimai prasidės atlikus visas privalomas registracijos procedūras ir saugumo patikras. 

Anot VVT, testavimų metu bus vertinamas valdymas ir manevringumas, bandomas švartavimasis pasroviui ir prieš srovę, matuojamos energijos sąnaudos, testuojama elektroninė įranga. 

Pasak savivaldybės įmonės „Judu“ vadovės Loretos Levulytės-Staškevičienės, darbo dienomis ir savaitgaliais laivo „Ryto“ užimtumas siekia apie 80 proc. 

Šiais metais laukiami ir šiuo metu Rygoje gaminami kiti du elektriniai laivai – „Geležinis vilkas“ ir „Smilga“.

Visuomeninė laivyba „Nerimi“ prasidėjo liepos pabaigoje, tam pernai pritarė Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

Vilniaus savivaldybė 4 elektrinius laivus už 1,85 mln. eurų įsigijo iš Latvijos elektrinių laivų gamintojos „BIC“, vieno laivo kaina siekia 450 tūkst. eurų.

