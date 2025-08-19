Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas Straipsniai

Vilniuje nemokamai dalins picas: štai kur ir kada

2025-08-19 14:20 / šaltinis: BNS
2025-08-19 14:20

2025-08-19 14:20 / šaltinis: BNS

Didžiausias lietuviškas restoranų tinklas „Čili Pizza" toliau sparčiai plečia savo veiklą sostinėje. Rugpjūčio 15 d. Vilniuje, prekybos ir laisvalaikio centre „Ogmios miestas", duris atverė naujas restoranas, kuriame ypatingas dėmesys bus skiriamas šeimos laisvalaikiui bei vaikų pramogoms.

Pica (nuotr. 123rf.com)

Didžiausias lietuviškas restoranų tinklas „Čili Pizza“ toliau sparčiai plečia savo veiklą sostinėje. Rugpjūčio 15 d. Vilniuje, prekybos ir laisvalaikio centre „Ogmios miestas“, duris atverė naujas restoranas, kuriame ypatingas dėmesys bus skiriamas šeimos laisvalaikiui bei vaikų pramogoms.

2

Šalia pramogų erdvių įsikūręs restoranas pirmuosius lankytojus rugpjūčio 22 d. džiugins atidarymo šventės staigmenomis – 100 nemokamų specialiai atidarymui sukurtų picų, nuolaidomis, pasiūlymais bei picų valgymo čempionatu. Tuo tarpu mažieji svečiai turės galimybę pro vitrininį restorano langą stebėti neįprastus kaimynus – zoologijos sodo gyventojus.

Viskas po vienu stogu – nuo Italija alsuojančių picų iki pramogų vaikams

Žirmūnuose atidarytame restorane daugiausiai dėmesio skirta šeimų laisvalaikiui bei mažųjų lankytojų užimtumui, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Įsikūrėme tikrame laisvalaikio traukos centre, kuriame kasdien verda gyvenimas. Džiaugiamės tapę jo dalimi ir kviečiame kartu atšvęsti šią naują pradžią.

Esame numatę daugybę pramogų, tinkamų visiems šeimos nariams: nuo nemokamų picų iki picų valgymo čempionato“, – sako minėtą restoranų tinklą valdančios bendrovės „LTK Food Group“ generalinė direktorė Goda Karosaitė.

Naujajame minėtame restorane svečius pasitiks moderni „Čili Pay“ sistema, greitas aptarnavimas, platus patiekalų pasirinkimas bei lankytojų pamėgti dienos pietų pasiūlymai. Čia taip pat bus galima paragauti „grill“ patiekalų, išmėginti spalvingą vaikų meniu bei mėgautis pagal autentiškas tradicijas kepamomis itališkomis picomis

Tuo tarpu savo mažuosius lankytojus restoranas jau greitai pakvies į unikalią, šiuo metu kuriamą žaidimų zoną, kokios minėtuose restoranuose dar nebuvo.

Atidarymo proga – nemokamos picos, prizai ir nuolaidos

Atidarymo savaitgalį – rugpjūčio 22–24 dienomis – lankytojų lauks specialūs pasiūlymai, picų entuziastams rengsime picų valgymo čempionatą, o rugpjūčio 22 d. svečiams bus išdalinta net 100 specialiai atidarymui sukurtų picų.

Picų valgymo čempionate greičiausiai 30 cm picą įveikęs dalyvis laimės išskirtinius minėto restorano marškinėlius, o antrosios ir trečiosios vietos nugalėtojai – nuolaidas kitam apsilankymui. Dalyvauti gali visi norintys ir sulaukę 18 metų, vietų skaičius ribotas – būtina išankstinė registracija – www.facebook.com/events/s/atidarom-cili/1259491895657515/.

Minėto restorano kaimynų taip pat laukia ypatingi pasiūlymai, kuriais jie galės pasinaudoti kaskart apsilankę restorane.

Pietūs su zoologijos sodo gyventojais

Naujasis restoranas įsikūręs šalia „Zoopark“ – po stogu veikiančiu zoologijos sodu. Už minėto restorano vitrininio lango bus galima stebėti čia gyvenančias beždžionėles, sparnuočius, vėžlį ir unikalų rutulinį šarvuotį.

„Siekėme sukurti išskirtinę erdvę, kurioje būtų ne tik gera mėgautis čia siūloma tikra itališka pica, bet ir šia neįprasta, nuotaiką keliančia kompanija.

Šio restorano koncepcija orientuota į mažųjų lankytojų poreikius, o iš vitrininio lango matomas zoologijos sodo vaizdas suteiks dar vieną unikalią patirtį tiek dideliems, tiek mažiausiems svečiams“, – teigia G. Karosaitė.

