Jokubaitis: apie rinktinės nurašymą ir sveiką konkurenciją

„Kaip turkai atrodė pirmosiose rungtynėse, nebuvo jų veidas – buvo susirinkę vos prieš kelias dienas. Turi talento puolime, Larkinas nežaidė, Šengunas mažai rungtyniavo. Tos rungtynės prieš vokiečius parodė, kad Turkija bus galinga jėga ir bus geras testas. Laukiame mače ir tikimės kažko panašaus kaip su latviais, nes tokio gero testo mums reikia“, – sakė R. Jokubaitis.
Anot lietuvio, Turkijos rinktinė nėra pernelyg priklausoma nuo Shane'o Larkino: „Jis „Anadolu Efes“ komandoje atrodo grėsmingiau nei rinktinėje. Faktas, kad jis pridės rinktinei. Bus kitoks vaizdas nei matėme Turkijoje.“
Erginas Atamanas išsiskiria savo darbo stiliumi ir R. Jokubaitis apie tai išsakė savo nuomonę: „Turi jis tą savo stilių, kur jo pasisakymai būna skambūs ir galvojame, jog perlenkia lazdą, bet sezono pabaigoje savo žodžius pateisina. Rinktinių krepšinis yra visiškai kitoks. Nežinau, kaip paruoš rinktinę, bet įdomus treneris ir turi savo aurą.“
Penkių pergalių serija rinktinei prideda pasitikėjimo, bet svarbiausia – čempionatas.
„Pasirengime reikia visko. Norime užsiauginti nugalėtojų mentalitetą, bet nemanau, kad tai lemia pergalės draugiškose – visa koncentracija į čempionatą. Matome, kad geriausios rinktinės jau pralaimėjusios irgi. Vienok, gerai, kad viską laimime, bet man nuojauta sako, jog reikia turėti daugiau gerų testų ar net pralaimėjimų. Trečiadienį bus geras testas ir nemanau, kad pakenktų ir pralaimėjimas, jeigu jis būtų. Draugiškos daug pasako, bet ne tai, kas bus pačiame čempionate“, – sakė R. Jokubaitis.
Europos čempionato reitingai jam nėra esminis dalykas.
„Dabar esame ketvirti, bet reagavau taip pat, kaip ir kai buvome devinti. Pasako, kaip krepšinyje viskas laikina ir trapu. Nereikia liūdėti dėl devintos pozicijos, bet ir nesidžiaugti būnant ketvirtiems. Po čempionato žiūri į reitingą ir matai, kad būna visiškai kitokia situacija“, – teigė R. Jokubaitis.
Lietuviams dažnai patogiau būti „nurašytiems“.
„Nežinau, kaip būdavo anksčiau, kai laimėdavome medalius. Kiek dabar esu rinktinėje, 2023 metais buvo labai panaši situacija, nes daug žaidėjų neatvyko ir tai mums veikė. 2022 ir 2024 metais surinkome bene pajėgiausias sudėtis, bet buvo nusivylimas, gražiai pasakius. Turime pakeisti mentalitetą aikštelėje, nes dabar jau nebėra kur eiti žemiau – naudojamės šituo mentalitetu. Tikrai neblogai atrodome draugiškose rungtynėse, bet geriau neužriesti nosių, nes tokiame sporte viskas atsisuka prieš tave“, – sakė R. Jokubaitis.
Rinktinėje juntama tik sveika konkurencija dėl vietos.
„Nesijaučia, tas ir yra geras dalykas. Tikrai dirbame komandiškai. Žinome, kad turi „atkabinti“ tris žaidėjus, bet nesijaučia konkurencija. Yra tik sveika konkurencija, kur norime vienas kitą paspausti tam, kad išspaustume maksimumą. Faktas, kad nėra maloniausia „atkabinti“ žaidėjus, bet pats procesas yra tikrai geras, visi atrodo geros formos. Tie žaidėjai, kurie nebus rinktinėje, bet atvyks į pasirengimą klubuose geriausios formos“, – pabrėžė R. Jokubaitis.
