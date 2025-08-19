Pamatę naktį ant populiaraus Vilniaus kabareto paliktą žinutę liko sukrėsti: parodė visiems

Vilniaus kabareto klubas „Nijinsky III“ šiandien ryte savo socialiniuose tinkluose pasidalino šokiruojančiu vaizdu – vitrina buvo sugadinta. Ant jos didelėmis raidėmis parašyta: „Gėda! Kūnas ne prekė! Scena ne moterims“.
Tokiu reiškiniu pasidalinęs klubas rašo: „Šiandien ryte radome tokią žinutę ant „Nijinsky III“ vitrinos… Esame sukrėsti. Galbūt kas nors matė, kas tai padarė? Jei turite kokios nors informacijos, labai lauksime žinučių“.
Ieškos kaltininko
Tv3.lt naujienų portalui susisiekus su klubu, buvo atskleista, jog vitriną galimai teks keisti, buvo iškviesti ir specialistai, kurie įvertins situaciją:
„Dabar pasikvietėme specialistus ir vertiname. Atvažiavo tie specialistai, kurie apskritai rūpinasi mūsų vitrina ir ją prižiūri, tai įvertins ir žalą. Tada galvosime apie tolimesnius veiksmus“.
Kabareto klubui „Nijinsky III“ pavyko peržiūrėti kamerų įrašus, todėl dabar aišku, jog nusikaltimą atliko vyras ir veikė vienas:
„Mes su viena parduotuve dalinamės kamera, kuri kaip tik yra prie mūsų įėjimo, tai atsisukome įrašus ir pamatėme“.
Specialistams įvertinus padarytą žalą, jei paaiškės, kad vitrina yra visiškai sugadinta, bus kreiptasi į policiją:
„Mes kreipsimės į policiją, bandysime išsireikalauti, jog atlygintų padarytą žalą. Šiaip per pasirodymus būdavo kartais tų komentarų, bet dabar čia toks dalykas atsitiko pirmą kartą“.
Paviešintas vaizdo įrašo stop kadras iš nusikaltimo vietos
Kabareto klubas turi kamerą prie pat įėjimo, todėl nusikaltėlis visiškai neapgalvojo savo veiksmų ir net nepastebėjo, jog yra fiksuojamas, nors paviešintame vaizdo įrašo stop kadre matomas vyras slepia savo veidą.
„Nijinsky III“ savo socialiniuose tinkluose paviešino vaizdo įrašo stop kadrą, kur matomas nusikaltėlis ir pasidalinę šiuo kadru rašo:
„Turime nuotrauką vaizdo įrašo iš nakties incidento. Veido nesimato, tačiau gal kas nors atpažįsta šį asmenį? Apie įvykį jau pranešėme atitinkamoms institucijoms. Norime pabrėžti, kad tokie išpuoliai tik parodo, kokioje aplinkoje vis dar gyvename.
Jeigu galite – pasidalinkite šia žinia. Kiekviena informacija mums labai svarbi. Nijinsky III – nėra striptizo klubas. Kūnų niekada nepardavinėsime.
Visada gerbsime ir palaikysime visus kartu dirbančius menininkus bei jų idėjas. Scena yra laisvė – ji niekam nepriklauso.
Netoleruosime seksizmo, homofobijos ar rasizmo. Šiandien kaip niekada turime likti vieningi ir parodyti, kad čia kuriama kūnu, o moterys scenoje jaučiasi saugiai ir nuostabiai“.
