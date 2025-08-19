Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Pamatę naktį ant populiaraus Vilniaus kabareto paliktą žinutę liko sukrėsti: parodė visiems

2025-08-19 13:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 13:47

Viename populiariausių Vilniaus kabareto klubų „Nijinsky III“ šiandienos radinys ant vitrinos privertė sunerimti. Vitrina buvo sugadinta dažais su žinute. Kabareto klubas ieško kaltininko, kas galėjo užsiimti tokiu vandalizmu.

 „Nijinsky III“ (Nuotr. SCANPIX ir @nijinsky.club)

Viename populiariausių Vilniaus kabareto klubų „Nijinsky III“ šiandienos radinys ant vitrinos privertė sunerimti. Vitrina buvo sugadinta dažais su žinute. Kabareto klubas ieško kaltininko, kas galėjo užsiimti tokiu vandalizmu.

REKLAMA
3

Vilniaus kabareto klubas „Nijinsky III“ šiandien ryte savo socialiniuose tinkluose pasidalino šokiruojančiu vaizdu – vitrina buvo sugadinta. Ant jos didelėmis raidėmis parašyta: „Gėda! Kūnas ne prekė! Scena ne moterims“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokiu reiškiniu pasidalinęs klubas rašo: „Šiandien ryte radome tokią žinutę ant „Nijinsky III“ vitrinos… Esame sukrėsti. Galbūt kas nors matė, kas tai padarė? Jei turite kokios nors informacijos, labai lauksime žinučių“.

REKLAMA
REKLAMA

Ieškos kaltininko

Tv3.lt naujienų portalui susisiekus su klubu, buvo atskleista, jog vitriną galimai teks keisti, buvo iškviesti ir specialistai, kurie įvertins situaciją:

REKLAMA

„Dabar pasikvietėme specialistus ir vertiname. Atvažiavo tie specialistai, kurie apskritai rūpinasi mūsų vitrina ir ją prižiūri, tai įvertins ir žalą. Tada galvosime apie tolimesnius veiksmus“.

Kabareto klubui „Nijinsky III“ pavyko peržiūrėti kamerų įrašus, todėl dabar aišku, jog nusikaltimą atliko vyras ir veikė vienas:

„Mes su viena parduotuve dalinamės kamera, kuri kaip tik yra prie mūsų įėjimo, tai atsisukome įrašus ir pamatėme“.

REKLAMA
REKLAMA

Specialistams įvertinus padarytą žalą, jei paaiškės, kad vitrina yra visiškai sugadinta, bus kreiptasi į policiją:

„Mes kreipsimės į policiją, bandysime išsireikalauti, jog atlygintų padarytą žalą. Šiaip per pasirodymus būdavo kartais tų komentarų, bet dabar čia toks dalykas atsitiko pirmą kartą“.

Paviešintas vaizdo įrašo stop kadras iš nusikaltimo vietos

Kabareto klubas turi kamerą prie pat įėjimo, todėl nusikaltėlis visiškai neapgalvojo savo veiksmų ir net nepastebėjo, jog yra fiksuojamas, nors paviešintame vaizdo įrašo stop kadre matomas vyras slepia savo veidą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Nijinsky III“ savo socialiniuose tinkluose paviešino vaizdo įrašo stop kadrą, kur matomas nusikaltėlis ir pasidalinę šiuo kadru rašo:

„Turime nuotrauką vaizdo įrašo iš nakties incidento. Veido nesimato, tačiau gal kas nors atpažįsta šį asmenį? Apie įvykį jau pranešėme atitinkamoms institucijoms. Norime pabrėžti, kad tokie išpuoliai tik parodo, kokioje aplinkoje vis dar gyvename.

REKLAMA

Jeigu galite – pasidalinkite šia žinia. Kiekviena informacija mums labai svarbi. Nijinsky III – nėra striptizo klubas. Kūnų niekada nepardavinėsime.

Visada gerbsime ir palaikysime visus kartu dirbančius menininkus bei jų idėjas. Scena yra laisvė – ji niekam nepriklauso.

Netoleruosime seksizmo, homofobijos ar rasizmo. Šiandien kaip niekada turime likti vieningi ir parodyti, kad čia kuriama kūnu, o moterys scenoje jaučiasi saugiai ir nuostabiai“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų