Lietuvos krepšinio rekordų knygą perrašęs Domantas Sabonis: „Tai buvo mano diena“

Ankstesnis rekordas, 41 taškas, priklausė Linui Kleizai. Jis tokį pasirodymą surengė dar 2008-aisiais metais atstovaudamas Denverio „Nuggets“. Įdomus faktas, kad ir tada tai buvo rungtynės prieš Jutos „Jazz“.

Na, o po šios nakties mačo naujasis rekordininkas D. Sabonis tikino, kad tiesiog žaidė taip, kaip gali geriausiai.

„Nemaniau, kad tai bus mano karjeros rungtynės. Tiesiog dariau savo darbą, stengiausi padėti komandai. Galvojau, jeigu žaisiu savo žaidimą, geri dalykai tikrai nutiks“, – tikino lietuvis.

„Tai buvo tiesiog mano diena, nes gera gynyba man leido žaisti daugiau po krepšiu, kuo aš ir pasinaudojau. Kitose rungtynėse gal vėl bus kitaip, gal metikai bus kiek laisvesnis. Svarbiausia, kad jaučiame pasitikėjimą, dalinamės gerai kamuoliu.

Tai mane pastato į situaciją, kai turiu skaityti žaidimą. Vadinasi, turiu pats užbaigti atakas arba rasti laisvus komandos draugus geroje pozicijose. Bet svarbu nesustoti, nes sezonas ilgas, jis dar nesibaigė“, – tęsė D. Sabonis.

Lietuvis bei „Pacers“ strategas Rickas Carlisle'as gyrė ir Lance`ą Stephensoną, kuris rungtynėse ne tik pelnė 16 taškų, bet ir atliko net 14 rezultatyvių perdavimų. Dalis jų buvo būtent D. Saboniui.

Tuo tarpu paties D. Sabonio žaidimą Indianos ekipos treneris pavadino tiesiog neįtikėinu.

Beje, D. Sabonis vien per pirmą šios nakties mačo kėlinį jau buvo pelnęs 18 taškų.

