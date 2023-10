Lietuvių startas už Atlanto – ką vėl parodys Sabonis ir prognozės dėl Valančiūno ateities: „Nėra neįmanoma“

Sutartį su Filadelfijos „76ers“ klubu yra pasirašęs ir Ąžuolas Tubelis, bet jis daugiausia laiko praleis G lygoje – dukterinėje klubo komandoje „Delaware Blue Coats“.

Pagal NBA ekspertų prognozes, „Pelicans“ ir „Kings“ turėtų būti ties atkrintamųjų varžybų slenksčiu ir bent jau žaisti įkrintamosiose. Nors „Kings“ šansai vertinami geriau iškart atsidurti atkrintamosiose.

„Kings“ sezoną pasitinka po puikių praėjusių metų, kai užėmė trečiąją vietą Vakarų konferencijoje ir po 17-os sezonų pertraukos pagaliau pateko į atkrintamąsias.

Tiesa, puikiai reguliariajame sezone pasirodę „Kings“ krito jau pirmajame Vakarų konferencijos atkrintamųjų etape, kai serijoje 3:4 nusileido „Golden State Warriors“ .

Beje, naujajame NBA čempionate bus įvesta ir viena naujovė. Nuo lapkričio 3-iosios iki gruodžio 9-osios bus surengtas turnyras, kuriame dalyvaus visi 30 klubų. Komandos bus padalytos į šešias grupes – po tris Rytų ir Vakarų konferencijose.

Visos sužaistos rungtynės, išskyrus finalą, bus įskaičiuotos į pirmenybių turnyro lentelę. Visi žaidėjai iš nugalėtojų komandos gaus po 500 tūkstančių JAV dolerių. Lemiamos kovos vyks Las Vegase.

Prieš sezono startą paskelbti ir daugiausiai uždirbantys NBA žaidėjai, atskleisti ir NBA lietuvių atlyginimai.

NBA sezono rungtynes vėl rodys „Go3” televizija ir „Go3 Sport1“, „Go3 Sport2“, TV6 kanalai.

Ką vėl parodys Sabonis ir „Kings“ ?

Lietuvos rinktinės žvaigždė praėjusiais metais sužaidė puikų sezoną ir jau trečią kartą pateko į NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynes. Jis sezone buvo vienas ryškiausių „Kings“ žaidėjų, o statistika siekė vidutiniškai 19,1 taško ir 12,3 atkovoto kamuolio.

Po puikaus sezono D. Sabonio sezono klubas įteikė jam naują penkerių metų 217 milijonų JAV dolerių vertės sutartį.

„Mes esame pasiruošę. Buvo ilgas pasiruošimas, bet, manau, mes esame pasiruošę. Aišku, visada yra dalykų, kuriuos reikia tobulinti, bet tą darysime jau sezono metu.

Parėjusiais metais niekas iš to mūsų nesitikėjo, šiemet, manau, yra panašiai, kad daug kas mus gali nurašyti. Gal taip ir geriau, kai nesame dažnai minimi“, – prieš startą sakė D. Sabonis.

„Turime geriau žaisti gynyboje. Nors tarpusavio komunikacija tikrai gerėja, bet tai vis vien šiuos dalykus dar turime gerinti“, – JAV žiniasklaidai sakė lietuvis.

„Kings“ šiemet pasipildė gerą įspūdį paliekančiu naujoku Colby Jonesu, atvyko lygos veteranas JaVale'as McGee, buvusiu D. Sabonio bendraklubiu Indianoje Chrisu Duarte, taip pat prisijungė praėjusių metų Eurolygos MVP Saša Vezenkovas.

D. Sabonis vėl turėtų sudaryti lyderių duetą kartu su De'Aronu Foxu. Lietuvis vasarą dėl piršto traumos nepadėjo rinktinei pasaulio čempionate.

Anot ESPN, didžiausias pavojus komandai yra tai, kad jie vėl reguliariajame sezone demonstruotų gerus rezultatus, bet sukluptų atkrintamųjų starte, kai yra jau visai kitokia mačo vertė.

„Jei pernai jie viršijo lūkesčius, tai šiemet tikimasi iš jų atkrintamųjų ar netgi, kad iškart bus šešete. Jų problema aišku yra labai stipri Vakarų konferencija, kur daug talento ir jėgos. Ten tiek daug komandų siekia pergalių, o ne naujokų šaukimų, o dar kiek iš jų galvoja ir apie žiedus. Tad sunku prognozuoti.

Kalbant apie D. Sabonį, tikiuosi, kad per vasarą išsisprendė visas bėdas ir būtų smagu, kad sezoną pradėtų sveikas. Jis be galo svarbus komandos sistemai. Didelis pliusas, kad liko lyderiai, branduolys. Kartu „Kings“ yra pakankamai jauna komanda, praėjusiais metais nematėme daug traumų.

Praėjusį sezoną D. Sabonio trūkumus labiau išryškino atkrintamosios ir „Warriors“ veteranai. Reguliariajame sezone nemanau, kad bus kitaip, nei buvo, bet jei žais atkrintamosiose, tai bus įdomu pažiūrėti, kiek jie paaugo kaip komanda“, – paklaustas apie D. Sabonį ir „Kings“ portalui tv3.lt sakė krepšinio komentatorius Rytis Vyšniauskas.

JV ateitis ir klausimai dėl Ziono

Daug intrigos ir klaustukų yra dėl „Pelicans“. Įdomiausia bus stebėti, ką pagaliau parodys pirmasis 2019 m. NBA biržos šaukimas Zionas Williamsonas, kuris pastaraisiais sezonais yra kamuojamas traumų ir beveik nežaidė.

Nors praėjusiais metais jis spėjo sužaisti dar 29 rungtynes.

Tačiau pasiruošime šiam sezonui jis, kaip pats sakė, jaučiasi gerai ir yra pasirengęs kaip niekada gerai. Per ketverias sužaistas ikisezonines rungtynes jis vidutiniškai per per 19 minučių pelnydavo 12 taškų.

„Jaučiuosi kaip niekada gerai. Judu greičiau, šoku aukščiau. Jaučiuosi puikiai“, – prieš sezono startą sakė Z. Williamsonas.

Brandono Ingramo, CJ McCollumo ir Z. Williamsono trio skamba išties labai galingai. Žinoma, jei trijulė sugebės atsikratyti traumų ir kartu sužaisti ilgesnį laiką. „Pelicans“ tikrai turi didelį potencialą.

O J. Valančiūnas „Pelicans“ žais trečiąjį sezoną. Pernai jis vidutiniškai per mačą pelnydavo po 14,1 taško ir atkovodavo po 10 kamuolių. Klubas Vakaruose užėmė devintąją vietą, o įkrintamosiose varžybose nusileido Oklahomos „Thunder“.

„Tai komanda, kuri labai stipriai priklausoma nuo žaidėjų, kurie linkę į traumas. Sezono pradžioje jie neturi ir J. Alvarado ar N. Marshallo. Jau dabar jie turi bėdų. O Z. Williamsonui ateina laikas įrodyti, kad yra sveikas ir gali sužaisti.

Praėjusiais metais buvo atkarpa sezono pradžioje, kai jie žaidė kartu su Jonu ir „Pelicans“ labai gerai startavo. Pagaliau prasidėjo nuopolis ir optimizmas išblėso, treneris turėjo atlaikyti daug kritikos. Z. Williamsonas vis vien ir krepšininkas, kuris yra lygos veidas, parduoda bilietus į rungtynes.

Visų interesas yra, kad jis žaistų. Būtų labai įdomu stebėti, kad pagaliau sužaistų bent 60 rungtynių reguliariajame sezone ir tai būtų galvos skausmas visiems varžovams. Bet dabar Vakarų konferencijoje konkurencija tokia didelė, kad net užimti aštuntąją vietą yra geras rezultatas.

Gal tik čempionai daugmaž gali būti ramūs, o visoms kitoms komandos reikės žvėriškai kapotis dėl atkrintamųjų“, – teigė R. Vyšniauskas.

Vis dėlto Lietuvos krepšinio sirgaliams, matyt, kur kas įdomiau yra paties J. Valančiūno ateitis Naujajame Orleane. Jo kontraktas su komanda baigia galioti po sezono, o aukštaūgis jau kurį laiką buvo minimas galimų mainų sūkuryje.

Pasak NBA apžvalgininkų, „Pelicans“ siekia atjauninti komandą bei ieško labiau mobilaus, jaunesnio aukštaūgio, tad vis dairosi į rinką. Tad yra gana reali galimybė, kad lietuvis sezono eigoje pakeis komandą.

Tokiu scenarijumi nesistebėtų ir R. Vyšniauskas.

„Nėra neįmanoma, galų gale, kontraktas, ypač iš finansinės pusės, yra labai tinkamas mainams. Aišku, kiekvienas klubas sprendžia, bet pats JV nėra iš tų žaidėjų, kurie garsiai, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose prašytų mainų, kaip kai kurios NBA žvaigždės.

Jis žais už juos, jei reikės, rungtyniaus kitur. Matėme, kad persikeliant iš „Raptors“ nebuvo problemų, manau, kad nebūtų ir dabar. Kol kas jis yra „Pelicans“ narys, bet, be abejo, kai kontraktas baigiasi, negali negalvoti apie mainus“, – teigė R. Vyšniauskas.

O kas apskritai yra NBA sezono favoritai? Turbūt tie patys. Titulą ginanti Denverio „Nuggets“ su Nikola Jokičiumi priešaky, svarbiausiu momentu vis stabilius rezultatus demonstruojanti Majamio „Heat“, Damianu Lillardu pasipildę Milvokio „Bucks“.

Įdomu bus stebėti Bostono „Celtics“ ir naująsias jų žvaigždes Jrue Holiday ir Kristapą Porzingį ar žvaigždžių trio Fynikse, kur „Suns“ spalvas gins Devinas Bookeris, Bradley Bealas ir Kevinas Durantas.

Nurašyti, žinoma, negalima ir LeBrono „Lakers“ kariauną, „Clippers“ ar visada pavojingų „Golden State Warriors“, kurie pasipildė Chrisu Paulu.

