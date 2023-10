„Warriors” tragiškai atakavo iš toli, o pergalę šventė Bookerio vedamas „Suns”

Geriau rungtynes pradėjęs Fyniksas krito į duobę trečiajame kėlinyje, kurį pralaimėjo net 21 taško skirtumu.

Įpusėjus ketvirtajam kėliniui rezultatas buvo lygus, tačiau lemiamu metu „Suns“ sužaidė užtikrinčiau ir šventė pirmąją pergalę sezone.

Šiose rungtynėse „Suns“ vienu metu turėjo 15 taškų persvarą, o „Warriors“ trečiajame kėlinyje buvo įgijusi 8 taškų pranašumą.

BOOKER TO NURKIC.



Suns up by 4 with 10 seconds remaining 🤯#KiaTipOff23 | Live on TNT pic.twitter.com/2o9xVgFnNA