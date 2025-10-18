Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Lietuvių atstovaujama Žironos komanda dramatiškai pralaimėjo po metimo per visą aikštę ir lieka be pergalių Ispanijos lygoje

2025-10-18 23:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 23:01

Dviejų lietuvių atstovaujama Žironos „Basquet“ (0/3) Ispanijos lygoje lieka be pergalių. Ji išvykoje dviejų pratęsimų dramoje 113:115 (10:28, 38:19, 22:14, 22:31, 14:14, 7:9) neatsilaikė prieš Andoros „MoraBanc“ (1/2).

M.Gebenas sugėrė skaudų pralaimėjimą

0

Svečiai pirmajame kėlinyje gavo šaltą dušą, kurį pralaimėjo 10:28, bet jau antrajame atsitiesė ir išsiveržė į priekį – 48:47. Po pertraukos Žironos klubui pavyko įgauti dviženklį pranašumą (69:56), o likus 33 sekundėms svečiai dar pirmavo 91:84.

Visgi tuomet „MoraBanc“ sukūrė stebuklą, kurį vainikavo metimas su sirena per visą aikštę, kurį pataikė Rafas Luzas ir išplėšė pratęsimą.

Metimas per visą aikštę:

Tas pats R.Luzas jau dvitaškiu išplėšė ir antrą pratęsimą, kuriame galiausiai šeimininkai įrodė savo pranašumą.

Vakaro nelaimėliams Martinas Gebenas per 17 minučių surinko 6 taškus (3/4 dvit.), 6 atkovotus kamuolius ir 1 perimtą, 5 pražangas ir 5 naudingumo balus.

Mindaugo Sušinsko sąskaitoje per 15 minučių buvo 9 taškai (3/3 dvit., 1/3 trit.), atkovotas kamuolys, rezultatyvus perdavimas, 4 pražangos ir 5 naudingumo balai.

Nugalėtojams Yvesas Ponsas pelnė 20 taškų, Aaronas Bestas – 19, R.Luzas – 13. Svečiams 19 taškų surinko Derekas Needhamas.

