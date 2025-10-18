Lietuvių atstovaujama Žironos komanda dramatiškai pralaimėjo po metimo per visą aikštę ir lieka be pergalių Ispanijos lygoje

Svečiai pirmajame kėlinyje gavo šaltą dušą, kurį pralaimėjo 10:28, bet jau antrajame atsitiesė ir išsiveržė į priekį – 48:47. Po pertraukos Žironos klubui pavyko įgauti dviženklį pranašumą (69:56), o likus 33 sekundėms svečiai dar pirmavo 91:84.
Visgi tuomet „MoraBanc“ sukūrė stebuklą, kurį vainikavo metimas su sirena per visą aikštę, kurį pataikė Rafas Luzas ir išplėšė pratęsimą.
Metimas per visą aikštę:
Esto es para verlo 50mil veces en bucle 🔁
Madre mía, qué locura Rafa Luz.
¡Es que la mete literalmente desde la otra punta! 🤯#LigaEndesa | 📺 @DAZN_ES | @morabancandorra https://t.co/wjJl1CMTwn pic.twitter.com/Ht040Xu2zlREKLAMA— Liga Endesa (@ACBCOM) October 18, 2025
Tas pats R.Luzas jau dvitaškiu išplėšė ir antrą pratęsimą, kuriame galiausiai šeimininkai įrodė savo pranašumą.
Vakaro nelaimėliams Martinas Gebenas per 17 minučių surinko 6 taškus (3/4 dvit.), 6 atkovotus kamuolius ir 1 perimtą, 5 pražangas ir 5 naudingumo balus.
Mindaugo Sušinsko sąskaitoje per 15 minučių buvo 9 taškai (3/3 dvit., 1/3 trit.), atkovotas kamuolys, rezultatyvus perdavimas, 4 pražangos ir 5 naudingumo balai.
Nugalėtojams Yvesas Ponsas pelnė 20 taškų, Aaronas Bestas – 19, R.Luzas – 13. Svečiams 19 taškų surinko Derekas Needhamas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!