  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

„Lietkabelis“ – „Ninners“ tiesiogiai: stebėkite Europos taurės rungtynes

2025-10-08 19:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-08 19:00

Pergalingai kelionę Europos taurės turnyre pradėjęs Panevėžio „Lietkabelis“ trečiadienio vakarą stoja į antrąją kovą. Šįkart – išvykoje prieš Chemnico „Ninners“ ekipą.

Pergalingai kelionę Europos taurės turnyre pradėjęs Panevėžio „Lietkabelis" trečiadienio vakarą stoja į antrąją kovą. Šįkart – išvykoje prieš Chemnico „Ninners" ekipą.

0

Susitikimą nuo 20 val. stebėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Praėjusią savaitę „Lietkabelis“ namuose rezultatu 85:79 įveikė Stambulo „Bešiktaš“ komandą.

„Apie kažkokius didelius tikslus kol kas dar nenorime kalbėti. Tiesiog einame iš rungtynių į rungtynes. Praėjusią savaitę pavyko laimėti prieš „Bešiktaš“ – gera pradžia, geras stimulas judėti į priekį. Trečiadienį lauks antras varžovas, Vokietijos komanda – bus tikrai geras testas pasitikrinti“, – sakė „Lietkabelio“ krepšininkas V. Lipkevičius.

 

Panevėžio „Lietkabelio“ (nuotr. LKL.lt)
„Lietkabelio“ tarptautinio sezono starte – puiki pergalė prieš Turkijos vicečempionus (3)

