„Lietkabelis“ – „Ninners“ tiesiogiai: stebėkite Europos taurės rungtynes

Susitikimą nuo 20 val. stebėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
Praėjusią savaitę „Lietkabelis“ namuose rezultatu 85:79 įveikė Stambulo „Bešiktaš“ komandą.
„Apie kažkokius didelius tikslus kol kas dar nenorime kalbėti. Tiesiog einame iš rungtynių į rungtynes. Praėjusią savaitę pavyko laimėti prieš „Bešiktaš“ – gera pradžia, geras stimulas judėti į priekį. Trečiadienį lauks antras varžovas, Vokietijos komanda – bus tikrai geras testas pasitikrinti“, – sakė „Lietkabelio“ krepšininkas V. Lipkevičius.
