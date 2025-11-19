„Lietkabelis“ iškovojo antrą pergalę Europos taurėje

Iki šio mačo abi komandos buvo laimėjusios vos po sykį.„Lietkabelis“ laimėjo pirmą sezono mačą prieš Stambulo „Bešiktaš“, o „Panionios“ prieš Chemnico „Niners“.
Antrajame susitikimo kėlinyje traumą patyrė Vytenis Lipkevičius, kuris daugiau aikštėje taip ir nepasirodė.
Augustine‘as Rubitas ir Danielius Lavrinovičius stengėsi išvesti į priekį Panevėžio ekipą (6:5), tačiau varžovai pabėgti neleido. Gabrielius Maldūnas skirtumą didino (12:8), bet Stedmonas Lemonas atsakė tiksliu savo metimu. Po pirmo ketvirčio „Lietkabelis“ turėjo trapų pranašumą – 16:12.
Antrąjį kėlinį tritaškiu pradėjo Vytenis Lipkevičius (19:12), o varžovų ekipoje taškais pasižymėjo Keronas Deshieldsas – 16:21. Panevėžiečiams sunkiai sekėsi rinkti taškus, o šeimininkai dar labiau priartėjo (18:21), tačiau „Lietkabeliui“ taškus ėmė rinkti K.Kullamae ir M.Flowersas – 32:25. Į pertrauką Nenado Čanako auklėtiniai išsinešė 4 taškų pranašumą – 35:31.
Po pertraukos graikų klubas lygino rezultatą (35:35), bet Panevėžio komandą truktelėjo K.Kullamae ir D.Bičkauskis – 40:35. Baudas pataikė A.Rubitas (42:35), o netrukus skirtumas augo dar labiau – 45:36. Sėkmingas atakas surengė Atėnų komanda (40:45), o po S.Lemono dvitaškio skirtumas tapo minimalus – 45:46. Trečiojo ketvirčio pabaigoje panevėžiečiai persvarą šiek tiek padidino – 55:52.
Ketvirtajame kėlinyje Panevėžio komanda netruko didinti pranašumo iki 8 taškų – 60:52. S.Lemonas pataikė tritaškį (55:60), o netrukus skirtumas dar labiau tirpo – 59:62. „Lietkabelį“ patraukė P.Danusevičius ir J.Morrisas (69:61), o į M.Starkso dvitaškį tiksliu metimu atsakė ir A.Rubitas – 71:63. Nors šeimininkai priartėjo (68:73), tačiau svarbų tritaškį smeigė J.Morrisas (76:68), o pergalę Panevėžio komanda pasiekė 79:72.
