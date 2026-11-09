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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Lietkabelio“ ir „Neptūno“ dvikovoje paaiškės, kuris pernykščio KMT finalo ketverto dalyvis liks be lemiamų kovų

2026-11-09 12:52 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-09 12:52
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Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) daugelis komandų baigė pirmojo rato kovas, kurios lemia Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) išsidėstymą.

(„Euroleague Basketball via Getty Image“)

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) daugelis komandų baigė pirmojo rato kovas, kurios lemia Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) išsidėstymą.

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Kauno „Žalgiris“ yra pirmas ir ketvirtfinalyje kovos su Utenos „Juventus“. „Gargždai“ lieka antri ir susitiks su Jonavos ‚Hipocredit“, jeigu patys gargždiškiai papildomoje atrankoje neprisidarys problemų. Kol kas Pauliaus Malašausko auklėtiniai laimėjo visus 3 mačus, kiti trys klubai turi po 1 pergalę. „Gargždai“ yra viena koja KMT turnyre ir turėtų startuoti su namų pranašumu prieš jonaviškius.

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Trečias turėtų būti Vilniaus „Rytas“ – jam dabar reikia laimėti prieš „Hipocredit“ namuose ir prieš Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“ išvykoje. Su jonaviškiais praėjusios savaitės mačas buvo antrojo rato, tad pirmojo įvyks artėjantį savaitgalį. Jeigu vilniečiai nepatirs netikėtų nesėkmių, bus treti ir susitiks su „Šiauliais“.

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Panevėžio „Lietkabelio“ ir Klaipėdos „Neptūno“ akistata reikš, kad vienas iš praėjusio sezono finalo ketverto dalyvių liks be lemiamų kovų. Bronzą šių metų vasarį pagriebė panevėžiečiai, kurie pranoko klaipėdiečius.

Įmanoma sumaištis, jeigu „Rytas“ pralaimėtų bent jau vienerias iš dvejų rungtynių, tada juos aplenktų Nenado Čanako kariauna ir poros persidėliotų dar kitaip.

Ketvirtfinalyje žaidžiamos dvejos rungtynės.

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