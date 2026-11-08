Lietingose lenktynėse Brazilijoje – Norriso pergalė ir „Mercedes“ iškovota konstruktorių taurė

Visi pilotai startavo su tarpinėms oro sąlygoms skirtomis padangomis. Lando Norrisas labai prastai startavo iš „pole“ pozicijos ir užleido pirmą vietą Kimi Antonelli, o į antrą vietą netrukus šoktelėjo Liamas Lawsonas. Ketvirtas važiavo Isackas Hadjaras, penktas – George‘as Russellas. Toliau rikiavosi Nico Hulkenbergas ir Alexas Albonas.
Stebuklingai startavo Lewisas Hamiltonas. „Ferrari“ pilotas per vieną ratą iš 20-os vietos pakilo į 9-ą ir važiavo už Oscaro Piastri. Maxas Verstappenas, startavęs 21-as, pakilo iki 11-os pozicijos. Prastai startas susiklostė Charlesui Leclercui, kuris netgi nukrito į 15-ą vietą.
3-iajame rate M. Verstappenas pakilo į 10-ą vietą ir atsidūrė už L. Hamiltono. Olandui neprireikė net pilno rato, kad aplenktų britą ir pakiltų į 9-ą poziciją. 5-ajame rate M. Verstappenas aplenkė ir O. Piastri su A. Albonu bei jau važiavo 7-as.
L. Lawsonas antrą vietą išlaikė iki 6-ojo rato, kai jį aplenkė L. Norrisas. Kitame rate tą patį su L. Lawsonu padarė ir I. Hadjaras.
7-ajame rate O. Piastri aplenkė A. Alboną. Kitame rate G. Russellas pakilo į 4-ą vietą, aplenkdamas L. Lawsoną. M. Verstappenas tuomet aplenkė N. Hulkenbergą ir jau važiavo 6-as. Tuo tarpu L. Hamiltonui buvo liepta atiduoti 10-a vietą Oliveriui Bearmanui („Haas“), nes „Ferrari“ pilotas pranašumą buvo įgijęs važiuodamas už trasos ribų. Visgi, L. Hamiltono vargai tuo nesibaigė. Jis prarado vietas Arvidui Lindbladui, Ch. Leclercui ir net Fernando Alonso.
G. Russellas 11-ajame rate pakilo į 3-ią vietą, aplenkdamas I. Hadjarą. M. Verstappenas netrukus susitvarkė su L. Lawsonu ir važiavo 5-as.
L. Hamiltonas ėmė reikalauti sausai trasai skirtų padangų ir per keletą ratų įkalbėjo „Ferrari“ komandą tai padaryti. Po kelių minučių, pamatę L. Hamiltono greitį, į boksus ėmė sukti ir kiti pilotai. Didžiausiu sustojimų nelaimėliu tapo G. Russellas. Jis išvažiavime iš techninio aptarnavimo juostos apsisuko ir nugarmėjo į 8-ą vietą.
L. Norrisas stojo ratu anksčiau nei K. Antonelli ir gerokai priartėjo prie italo. 20-ajame rate italas apsisuko trasoje ir užleido pirmą vietą L. Norrisui. Į antrą vietą pakilo I. Hadjaras, o į trečią poziciją – M. Verstappenas. K. Antonelli krito į 4-ą vietą. O. Piastri tuomet buvo 5-as, L. Lawsonas – 6-as, N. Hulkenbergas – 7-as, G. Russellas – 8-as, A. Albonas – 9-as, o A. Lindbladas – 10-as. L. Hamiltonas pakilo iki 11-os vietos, o Ch. Leclercas važiavo vos 14-as.
A. Albonas 9-a vieta ilgai nesidžiaugė. Jį aplenkė tiek A. Lindbladas, tiek L. Hamiltonas. 29-ajame rate L. Hamiltonas aplenkė ir A. Lindbladą. Tuo tarpu G. Russellui pavyko aplenkti N. Hulkenbergą ir pakilti į 7-ą vietą.
38-ajame rate M. Verstappenas pavijo I. Hadjarą, kuris praleido komandos draugą į antrą vietą.
Po antrųjų sustojimų boksuose toliau lyderiavo L. Norrisas, tvirtai lenkęs M. Verstappeną. Tuo tarpu I. Hadjaras jautė K. Antonelli spaudimą. G. Russellas, dar nestojęs antrą kartą, važiavo 5-as ir laukė sustiprėjančio lietaus. O. Piastri tuo metu buvo 6-as, L. Lawsonas – 7-as, L. Hamiltonas – 8-as, o antrą kartą nestojęs Ch. Leclercas – 9-as.
Likus 10 ratų lietus suintensyvėjo. Dar po rato pilotai ėmė sukti į boksus ir rinkosi tarpinėms oro sąlygoms skirtas padangas.
Labiausiai nepasisekė L. Hamiltonui. Jis vienas paskutinių buvo pakviestas į boksus ir apsisuko prieš pat įvažiavimą į techninio aptarnavimo juostą. Tai nustūmė L. Hamiltoną į 9-ą vietą, o jo deficitas iki Ch. Leclerco siekė net 24.3 sek.
64-ajame rate „Mercedes“ liepė K. Antonelli praleisti G. Russellą į 4-ą vietą. Italas čempiono titulą jau yra užsitikrinęs, o britas dar kovoja dėl vicečempiono vardo. Tuo tarpu iš A. Lindblado 10-ą vietą ir paskutinį tašką atėmė N. Hulkenbergas.
Priešpaskutiniame rate Ch. Leclercas turėjo kontaktą su L. Lawsonu, bet galiausiai jį aplenkė ir pakilo į 7-ą vietą.
Tuo tarpu L. Norrisas ramiai atvažiavo iki finišo ir šventė pergalę. Likusias vietas ant podiumo užėmė „Red Bull“ pilotai – M. Verstappenas bei I. Hadjaras.
G. Russellas atvažiavo 4-as, o K. Antonelli – 5-as. Jie aplenkė abu „Ferrari“ pilotus ir užtikrino „Mercedes“ komandai konstruktorių taurę.
San Paulo GP lenktynių rezultatai:
Pilotų įskaitos titulą jau užsitikrinęs K. Antonelli turi 390 taškų. M. Verstappenas (279 tšk.) įsitvirtino antroje vietoje, bet su juo kovoti dar gali G. Russellas (262), L. Hamiltonas (261), Ch. Leclercas (251) ir L. Norrisas (246). Konstruktorių įskaitoje „Mercedes“ turi 652 tšk. „Ferrari“ (512) vis dar tvirtai lenkia „Red Bull“ (415) bei „McLaren“ (398).
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