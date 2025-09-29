Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Lenkų futbolininkas įspėja: žaidėjams reikėtų vengti „Inter Miami“, kol komandoje yra Messi

2025-09-29 15:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-29 15:47

Buvęs MLS ir „Premier“ lygos žaidėjas, Mateuszas Klichas, griežtai įspėjo futbolininkus vengti Majamio „Inter“, kol ekipai atstovauja Lionelis Messi.

Lionelis Messi | Scanpix nuotr.

Buvęs MLS ir „Premier“ lygos žaidėjas, Mateuszas Klichas, griežtai įspėjo futbolininkus vengti Majamio „Inter“, kol ekipai atstovauja Lionelis Messi.

REKLAMA
0

„Aš patariu nesirinkti Majamio, kol ten yra Messi. Tai – katastrofiškas klubas, žmonės iš ten bėga, išeina tiek treneriai, tiek kineziterapeutai. Organizacinė situacija klube – tragiška. Klubui iš tiesų vadovauja Messi tėvas. Visi kalba ispaniškai ir joks sprendimas nepraeina be jų sutikimo“, – M. Klichas atvirai kalbėjo žurnalistams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkas apsiribojo ne vien kritika ir pabrėžė, kad dabartinė klubo veikla primena „vidinį ratą“, kuriame svarbiausia – artimi L. Messi žmonės, o darbuotojai ir žaidėjai, nesusiję su grupe, dažnai palieka organizaciją nesulaukę elementarios pagarbos.

„Jei MLS karjera domina, žymiai geriau rinktis Niujorką, Našvilį, Kolumbą, Sinsinatį, Portlandą ar Sietlą – jų infrastruktūra ir atmosfera visai kitokia, net jei gyvenimo sąlygos kartais paprastesnės“, – teigė M. Klichas.

Į Majamio „Inter“ L. Messi atvyko 2023 m. vasarą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų