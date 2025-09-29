Lenkų futbolininkas įspėja: žaidėjams reikėtų vengti „Inter Miami“, kol komandoje yra Messi

„Aš patariu nesirinkti Majamio, kol ten yra Messi. Tai – katastrofiškas klubas, žmonės iš ten bėga, išeina tiek treneriai, tiek kineziterapeutai. Organizacinė situacija klube – tragiška. Klubui iš tiesų vadovauja Messi tėvas. Visi kalba ispaniškai ir joks sprendimas nepraeina be jų sutikimo“, – M. Klichas atvirai kalbėjo žurnalistams.
Lenkas apsiribojo ne vien kritika ir pabrėžė, kad dabartinė klubo veikla primena „vidinį ratą“, kuriame svarbiausia – artimi L. Messi žmonės, o darbuotojai ir žaidėjai, nesusiję su grupe, dažnai palieka organizaciją nesulaukę elementarios pagarbos.
„Jei MLS karjera domina, žymiai geriau rinktis Niujorką, Našvilį, Kolumbą, Sinsinatį, Portlandą ar Sietlą – jų infrastruktūra ir atmosfera visai kitokia, net jei gyvenimo sąlygos kartais paprastesnės“, – teigė M. Klichas.
Į Majamio „Inter“ L. Messi atvyko 2023 m. vasarą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!