Lekavičius vedė AEK į užtikrintą pergalę Graikijos čempionate

M.Kuzminskas per 15 minučių įmetė 4 taškus (2/5 dvit., 0/2 baud.), atkovojo 3 kamuolius, kartą klydo, provokavo 3 pražangas, 2 kartus prasižengė ir rinko 1 naudingumo balą.
L.Lekavičius per 17 minučių pelnė 16 taškų (3/6 dvit., 3/5 trit., 1/2 baud.), atkovojo kamuolį, atliko perdavimą, kartą klydo, gavo bloką, provokavo 3 pražangas, 4 kartus prasižengė ir rinko 11 naudingumo balų.
AEK taip pat 13 taškų pridėjo Frankas Bartley, varžovams 15 pelnė Lance‘as Ware‘as, po 12 – Kyle‘as Fosteris ir Chrisas Smithas.
