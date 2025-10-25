Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Lekavičius vedė AEK į užtikrintą pergalę Graikijos čempionate

2025-10-25 19:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 19:22

Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovaujama Atėnų AEK (4/0) komanda Graikijoje svečiuose 82:61 (24:19, 21:13, 19:18, 18:11) įveikė Salonikų „Iraklis“ (1/3) klubą.

L.Lekavičius žibėjo

0

M.Kuzminskas per 15 minučių įmetė 4 taškus (2/5 dvit., 0/2 baud.), atkovojo 3 kamuolius, kartą klydo, provokavo 3 pražangas, 2 kartus prasižengė ir rinko 1 naudingumo balą.

L.Lekavičius per 17 minučių pelnė 16 taškų (3/6 dvit., 3/5 trit., 1/2 baud.), atkovojo kamuolį, atliko perdavimą, kartą klydo, gavo bloką, provokavo 3 pražangas, 4 kartus prasižengė ir rinko 11 naudingumo balų.

AEK taip pat 13 taškų pridėjo Frankas Bartley, varžovams 15 pelnė Lance‘as Ware‘as, po 12 – Kyle‘as Fosteris ir Chrisas Smithas.

