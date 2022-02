Legendinis Čekijos vartininkas Dominikas Hašekas ragina NHL pašalinti visus Rusijos sportininkus

D.Hašekas taip pat sukritikavo Vašingtono „Capitals“ žvaigždę Aleksandrą Ovečkiną, kuris turi artimus ryšius su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu ir viešai kalbėdamas prašė „nebekariauti“.

„Ką?? Sumautas viščiukas ir dar melagis!“, – rašė D.Hašekas.

„Kiekvienas suaugęs Europoje žino, kad Putinas yra beprotiškas žudikas ir kad Rusija sukėlė karą prieš laisvą šalį ir jos žmones.

NHL privalo nedelsiant sustabdyti sutartis su visais Rusijos žaidėjais. Kiekvienas sportininkas atstovauja ne tik save ir savo klubą, bet ir savo šalį, jos vertybes ir veiksmus. Tai faktas. Jeigu NHL to nepadarys, jai tenka netiesioginė bendra atsakomybė už žuvusius Ukrainoje.

Taip pat noriu parašyti, kad man labai gaila Rusijos atletų, kurie smerkia Putiną ir jo Rusijos agresiją Ukrainoje. Visgi šiuo metu jų pašalinimą taip pat laikau būtinybe!“, – pridūrė jis.

What!? Not only an alibist, a chicken shit, but also a liar! Every adult in Europe knows well, that Putin is a mad killer and that Russia is waging an offensive war against the free country and its people. The NHL must immediately suspend contracts(contin)https://t.co/BQnQaf76L7