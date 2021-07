Legendinei uzbekei žmonės plojo atsistoję: gimnastė po 8-os olimpiados baigė karjerą

Sportinės gimnastikos legenda per karjerą sudalyvavo net aštuoniose olimpinėse žaidynėse. Paskutiniu jos karjeros startu tapo Tokijo olimpiados atraminių šuolių atranką.

Už pirmąjį šuolį O.Čusovitina gavo 14.500 balo ir netgi turėjo vilčių pakovoti dėl vietos finale. Visgi, antras jos mėginimas buvo prastesnis (13.833). Su 14.166 balo vidurkiu O.Čusovitina užėmė 14-ą vietą tarp 19 sportininkių, o vietą finaliniame aštuonete būtų garantavęs 14.616 balo vidurkis. Beje, O.Čusovitinai žmonės olimpinėje arenoje plojo atsistoję.

„Tai buvo labai gražu. Verkiau, bet tai buvo laimės ašaros, nes suvokiau, kokio didelio palaikymo sulaukiau per karjerą. Į rezultatus dar nežiūrėjau, bet jaučiuosi labai laiminga ir didžiuojuosi savimi. Tai yra mano atsisveikinimas su sportu“, - sakė O.Čusovitina.

O.Čusovitina dar 1992 m. tapo Barselonos olimpine čempione, 2003 m. ji, atstovaudama Uzbekistanui, laimėjo pasaulio čempionatą, vėliau ji pradėjo ginti Vokietijos garbę ir 2008 m. laimėjo olimpinį sidabrą. Nuo 2013 m. ji vėl atstovauja Uzbekistanui.

Standing ovation and not a dry eye in the house for the #ArtisticGymnastics legend Oksana Chusovitina 🇺🇿 as she takes her final @Olympics bow. The 46-year-old today became an 8⃣-time Olympian, competing on Vault for the last time at @Tokyo2020 ❤️#Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/fjm3QNiK21