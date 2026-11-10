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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

LČF pristato naują logotipą: augančios federacijos žvilgsnis į ateitį

2026-11-10 12:19 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-10 12:19
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Lietuvos čiuožimo federacija (LČF) atnaujina savo įvaizdį. Pristatomas naujas logotipas išreiškia augančios organizacijos ambiciją – atverti čiuožimą platesnei visuomenei ir kurti kelią būsimoms Lietuvos pergalėms.

LČF pristato naują logotipą | Organizatorių nuotr.

Lietuvos čiuožimo federacija (LČF) atnaujina savo įvaizdį. Pristatomas naujas logotipas išreiškia augančios organizacijos ambiciją – atverti čiuožimą platesnei visuomenei ir kurti kelią būsimoms Lietuvos pergalėms.

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Ankstesnis LČF logotipas buvo naudojamas tris dešimtmečius. Federacijai augant, nuspręsta atnaujinti ir patį ženklą, kad jis geriau atspindėtų dabartinę organizaciją ir jos veiklos kryptį.

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Vis didesnis susidomėjimas čiuožimu skatina kelti ir didesnius tikslus. LČF siekia auginti bendruomenę, stiprinti bendradarbiavimą su klubais bei partneriais ir sudaryti daugiau galimybių jaunajai čiuožėjų kartai.

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Naujajame logotipe grafiškai sujungtos raidės LČF. Modernios, minimalistinės formos perteikia judėjimą, o integruotas stilizuotas Vytis aiškiai reprezentuoja Lietuvą.

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Tai ženklas, su kuriuo federacija siekia būti atpažįstama ir šalies ledo arenose, ir tarptautinėje čiuožimo bendruomenėje.

„Norime, kad Lietuvoje dailusis čiuožimas toliau sparčiai augtų ir vis daugiau žmonių matytų jame savo ateitį. Tam reikia stiprių klubų, trenerių, partnerių ir bendro tikėjimo tuo, ką kuriame. Turime didelių planų ir suprantame, kiek nuoseklaus darbo jie pareikalaus. Naujasis ženklas atspindi mūsų nusiteikimą judėti pirmyn“, – sako LČF prezidentas Vytautas Jasutis.

Lietuvos čiuožimo federacija tikisi, kad naujasis logotipas taps savu visiems, kuriuos vienija čiuožimas, ir kad jame būtų atpažįstamos bendros pastangos, meilė šiam sportui ir pasididžiavimas atstovauti Lietuvai.

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