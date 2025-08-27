Latvijos rinktinės treneris Banchi: apie Žagaro traumą, pralaimėjimo priežastis ir Turkijos komandos pranašumus

Šeimininkai trumpai pirmavo tik mačo pradžioje, kai turėjo vieno taško pranašumą, o vėliau turkai atrodė gerokai stipresni.
„Turime padaryti patobulinimų ir išlaikyti pasitikėjimą. Europos čempionatas nėra „išgyvenk arba mirk“ rungtynės. Reikia taupyti energiją ir ruoštis kitai kovai“, –po pralaimėjimo sakė Latvijos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Luca Banchi.
Negana pralaimėjimo, Latvijos rinktinės krepšininkas Artūras Žagaras patyrė traumą.
„A. Žagarui nustatytas apatinės kūno dalies sužeidimas. Tolesnius sprendimus dėl traumos rimtumo bus galima priimti rytoj. Gydytojams reikia pamatyti magnetinio rezonanso vaizdus“, – sakė L. Banchi.
Kalbėdamas apie rungtynes, L. Banchi sakė, kad prieš taip gerai iš toli metančią (15/25 trit.) Turkiją šansų nėra daug.
„Sveikinu Turkiją, jie išnaudojo talentą ir fizinę jėgą. Pirmojo kėlinio pabaigoje radome sprendimą, tačiau mūsų komandų struktūra, įskaitant fizinę jėgą, visiškai skiriasi. Bandėme priešintis baudos aikštelėje, bet kai varžovai metė su išskirtiniu tikslumu, to pasirodė per mažai.
Treneris Janis Gailitis po metimų treniruotės žurnalistams sakė, kad svarbiausia bus sustabdyti tris lyderius – Alpereną Šenguną, Shane’ą Larkiną ir Cedi Osmaną, tačiau vakare Turkijos komandoje atsirado žaidėjas (Kenanas Sipahi), kuris pataikė penkis iš penkių tritaškių ir jis nebuvo šiame trejete.
Jeigu žaidėjas, kuris paprastai nėra toks tikslus, meta su tokiu taiklumu, sunku rasti sprendimą. Taip pat A. Šengunas, Sh. Larkinas ir C. Osmans nuolat kėlė grėsmę perimetre. Labai sunku rasti atsakymą, kai visa varžovų komanda pataiko“, – sakė L. Banchi.
Latvijos rinktinės žaidėjas Rihardas Lomažas teigė, kad kuo greičiau reikia pamiršti šį pralaimėjimą.
„Treneris viską jau pasakė. Turkija pademonstravo savo pasiruošimą, pelnydama greitus taškus po pirmojo įmetimo. Nesitikėjau, kad K. Sipaji mes tritaškius tokiu tikslumu ir pelnys tiek taškų. Išeidami iš arenos turime šias rungtynes pamiršti. Turnyras prasideda dabar“, – sakė R. Lomažas.
