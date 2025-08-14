Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Latvija – Lietuva tiesiogiai: po 2 kėlinių lietuviai pralaimi

2025-08-14 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-14 18:00

Lietuvos krepšinio rinktinė tęsia kontrolinių rungtynių ciklą prieš artėjantį Europos krepšinio čempionatą. Ketvirtadienio vakarą Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Rygoje susitinka su Latvija. Per 2 kėlinius tritaškių primėtę kaimynai užtikrintai pirmauja prieš lietuvius rezultatu 59:50.

8

Pirmoje rungtynių pusėje lietuviams sunkiai sekėsi gintis prieš latvius. Iš jų rezultatyviausiai žaidžia Rihardas Lomažas, per 20 min. spėjęs surinkti 17 taškų. NBA žvaigždės Kristapo Porzingio sąskaitoje – 13, o Davio Bertanio – 12 taškų.

Iš lietuvių išsiskyrė Rokas Jokūbaitis su 12 taškų ir Jonas Valančiūnas, pelnęs 9 taškus.

Pirmoje rungtynių pusėje latviai sumetė net 76 proc. mestų dvitaškių (13/17) ir 61 proc. tritaškių (8/13).

Lietuviai – atitinkamai 68 proc. (19/28) ir 43 proc. (3/7).

Pirmosiose pasirengimo Europos čempionatui rungtynėse Lietuva 89:68 susitvarkė su Estija, antrajame susitikime Turkijoje pranoko šeimininkus 91:70, o trečioje akistatoje įrodė pranašumą prieš Sakartvelą „Žalgirio“ arenoje 77:54.

Rungtynes su lietuviais praleis keli svarbūs Latvijos krepšininkai: Artūras Žagaras, Martinšas Laksa ir Rodionas Kurucas.

Dar likus kelioms dienoms iki susitikimo Latvijos krepšinio federacija informavo, jog Rygos arena susitikime su Lietuva bus sausakimša.

Jau penktadienį Lietuvos rinktinės laukia ir penktasis testas – Lukos Dončičiaus atstovaujama Slovėnija, su kuria bus žaidžiama Šiauliuose.

Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:

  • Rugpjūčio 15 d. 19.30 val. – Lietuva – Slovėnija 
  • Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija 
  • Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija 

Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas parodys naujienų portalas tv3.lt, TV3 televizija, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.

dėl t.v.3 prasikeiksit
dėl t.v.3 prasikeiksit
2025-08-14 20:27
žiūrėsit ne čempionatą,o jū sušiktas reklamas.Vieną kartą taip jau buvo,kodėl juos vėl prileido ???
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
