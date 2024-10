„Lakers“ sezono starte – pergalė ir išpildyta LeBrono svajonė

Šiąnakt pirmą kartą oficialiose NBA rungtynėse kartu žaidė tėvas ir sūnus – antrajame ketvirtyje į aikštę kartu išėjo LeBronas ir Bronny Jamesai.

B.Jamesas žaidė tris minutes, per kurias pasižymėjo trimis pramestais metimais ir atkovotu kamuoliu, o L.Jamesas įmetė 16 taškų ir atkovojo 5 kamuolius.

LeBron James.

Bronny James.



The first father-son duo to play together in the NBA! pic.twitter.com/naadFLoPmh