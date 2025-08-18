Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

TV3 naujienos > Sportas

L.Dončičius grįžta į rikiuotę

2025-08-18 20:56 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-18 20:56

Draugiško mačo su Latvija nebaigusi Slovėnijos krepšinio megažvaigždė Luka Dončičius išvengė rimtos traumos ir grįžta į rikiuotę.

L.Dončičius išvengė rimtos traumos (BNS nuotr.)

0

Pranešta, kad 26-erių gynėjas grįš į aikštę jau antradienio draugiškame mače su Didžiąja Britanija.

Traumą L.Dončičius patyrė po kontakto su ant kojos nukritusiu Gregoru Hrovatu. Jis trečiame kėlinyje paprašė keitimo ir šlubuodamas nuėjo į rūbinę. Vėliau L.Dončičius grįžo ant suolo, bet ant parketo nebežengė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

L.Dončičiaus trauma:

L.Dončičius sužaidė 20 minučių ir per jas sumetė 26 taškus (2/4 dvit., 5/11 trit., 7/7 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 28 naudingumo balus.

