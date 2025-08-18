L.Dončičius grįžta į rikiuotę

Pranešta, kad 26-erių gynėjas grįš į aikštę jau antradienio draugiškame mače su Didžiąja Britanija.
Traumą L.Dončičius patyrė po kontakto su ant kojos nukritusiu Gregoru Hrovatu. Jis trečiame kėlinyje paprašė keitimo ir šlubuodamas nuėjo į rūbinę. Vėliau L.Dončičius grįžo ant suolo, bet ant parketo nebežengė.
L.Dončičiaus trauma:
Luka Doncic’s teammate fell into him and the Lakers star appeared to injure his knee.— ClutchPoints (@ClutchPoints) August 16, 2025
Doncic asked out of the game and went back to the Slovenia locker room. pic.twitter.com/RLSDjpeQkS
L.Dončičius sužaidė 20 minučių ir per jas sumetė 26 taškus (2/4 dvit., 5/11 trit., 7/7 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 28 naudingumo balus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!