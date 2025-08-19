Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

L.Dončičiaus vedami slovėnai įveikė būsimus lietuvių varžovus

2025-08-19 23:06 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-19 23:06

Slovėnijos rinktinė pasiekė pergalę draugiškose rungtynėse namie, kur 93:81 (27:22, 29:18, 19:12, 18:29) įveikė britus.

L.Dončičius pelnė 28 taškus

Slovėnijos rinktinė pasiekė pergalę draugiškose rungtynėse namie, kur 93:81 (27:22, 29:18, 19:12, 18:29) įveikė britus.

0

Luka Dončičius žaidė 28 minutes ir pelnė 28 taškus (2/11 trit.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 10 perdavimų bei rinko 32 naudingumo balus.

15 taškų pridėjo Gregoras Hrovatas, 12 – Klemenas Prepeličius, 9 – Edo Muričius.

Britams po 12 taškų pelnė Mylesas Hessonas (8 atk. kam.) ir Tarikas Phillipas, 11 – Carlas Wheatle‘as bei Patrickas Whelanas.

Britai kartu su lietuviais B grupėje susitiks su vokiečiais, suomiais, švedais, juodkalniečiais. Slovėnai D grupėje kausis su islandais, prancūzais, lenkais, belgais ir Izraeliu.

