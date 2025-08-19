L.Dončičiaus vedami slovėnai įveikė būsimus lietuvių varžovus

Luka Dončičius žaidė 28 minutes ir pelnė 28 taškus (2/11 trit.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 10 perdavimų bei rinko 32 naudingumo balus.
15 taškų pridėjo Gregoras Hrovatas, 12 – Klemenas Prepeličius, 9 – Edo Muričius.
Britams po 12 taškų pelnė Mylesas Hessonas (8 atk. kam.) ir Tarikas Phillipas, 11 – Carlas Wheatle‘as bei Patrickas Whelanas.
Britai kartu su lietuviais B grupėje susitiks su vokiečiais, suomiais, švedais, juodkalniečiais. Slovėnai D grupėje kausis su islandais, prancūzais, lenkais, belgais ir Izraeliu.
