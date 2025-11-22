Kurtinaitis: apie laukiamą „Žalgirio“ sprendimą ir klaidą dėl Minioto

Mūsiškių lapkričio 27 d. laukia išvykos mačas su Didžiąja Britanija, o lapkričio 30 d. Klaipėdoje kova su Italija.
Prieš laukiančius mūšius R.Kurtinaitis išsiplėtė apie neaiškumus, renkant sudėtį.
„Žinome „langų“ sistemą, žinome priešininkus, turime britus ir italus. Paskelbtas sąrašas nėra galutinis mūsų variantas, tai priklausys ir nuo „Žalgirio“ sprendimo, ir žaidėjų, kurie dar turi rungtynių. Gali nutikti taip, kaip nutiko su Taroliu, mes į jį žiūrėjome kaip į potencialų mūsų ketvirtą numerį, – dėstė R.Kurtinaitis. – Prisirišti prie pavardžių šiuo metu yra sunku. Turime išplėstinį 24 pavardžių sąrašą, gaila, kad neįsitraukėme į jį Minioto, tad jo negalime naudoti šiuo atveju. Turime problemą su Tubeliu, su Taroliu, tai Miniotas mums tikrai praverstų. Pagal FIBA taisykles jo negalime naudoti.
Turime kandidatus, bet prieš Europos čempionatą, pamenate, kad paskelbėme sudėtį vieni paskutinių. Šiuo metu tai irgi nėra galutinis sąrašas. Bus matyti po pokalbio su „Žalgirio“, po pokalbio su gydytojais dėl Tarolio sveikatos... Darysime pakeitimų.“
– Iš pradžių „Žalgiris“ komunikavo, kad nebuvo užklausos iš rinktinės. Kada įvyko pokalbis dėl Rubštavičiaus ir kiek realu sulaukti Tubelio?
– Skaičiau „Žalgirio“ atstovų pasisakymas. Matote, gyvenime 70 procentų laiko leidžiame veltui. Žinau „Žalgirio“ situaciją ir jų galimybes mums duoti žaidėjus. Man nėra reikalo rašyti visą sąrašą, kokių žaidėjų aš noriu. Jei leistų galimybės, paimčiau visą „Žalgirį“. Mes nelindome, žinome, kokia įtempta jų situacija – gerai pradėjo, truputį dabar nesiseka. Neapkrovėme jų jokiais raštais, nes jų koncentracija – kitur. Su Jankūnu kalbėjau prieš tris dienas, reikalas neuždarytas, klausimas liko atviras. Rubštavičių turėsime abejoms rungtynėms, dėl Sirvydžio...
Norisi, kad būtų gerai abiem komandoms, ne tik mums, kad jie galėtų ruoštis toliau. Žiūrėsime dėl Sirvydžio, Brazdeikio ir šiuo metu mums labai praverstų Tubelis. Jis yra 4-5 pozicijos žaidėjas. Vasarą jis buvo vienas pagrindinių mūsų žaidėjų, klausimas lieka atviras. Neuždarome galutinai sprendimo, visi nori pasigydyti traumas ir panašiai. Bet atranka yra labai svarbi ir šiuo klausimu mes gerai komunikuojame su „Žalgiriu“ ir neturime problemų. Man būtų labai gerai, jei gautume Ąžuolą, bet jei ne, tada darysime kitokius sprendimus.
– Kada laukiate galutinio „Žalgirio“ atsakymo?
– Nenoriu dabar lįsti, jie turi mačą su „Baskonia“. Po jų spręsime reikalus. Prie laiko aš neprisirišu, galime ir naktį, aš nemiegu pastaruosius 20 metų, man – ne problema.
– Ar tiktų variantas, kad žalgiriečiai pasijungtų tik į antrąsias rungtynes?
– Taip, esame aptarę tik dėl Rubštavičiaus, kad jis žais abejose rungtynėse. Aš „Žalgirį“ suprantu, jie žaidžia 25 d., o 26 d. mes išvykstame į Londoną. Sukviesti žalgiriečius į rytinę treniruotę, nemanau, kad yra logiška. Duok Dieve Rubštavičiui sveikatos, kad jis žaistų 40 minučių antradienį, bet mes jo laukiame rinktinėje, jis mums yra labai svarbus. Tiek pat, kiek „Žalgiriui“.
– Sąraše nėra solidžių užsienio lietuvių – Arnoldo Kulbokos, Luko Lekavičiaus, Tomo Dimšos Ar jie yra tame 24 žaidėjų sąraše?
– Aš to sąrašo praktiškai nežinau, bet susidėjome žaidėjus, su kuriais potencialiai ruošimės. Lukas, žinau, kad turi savo reikalų, Dimša sąraše, turbūt, yra, bet nežinau, ar jį kvietėme. Turime komandos vadovą Liną Kleizą, Tomą Pačėsą, kuris daugiau orientuojasi, o man pateikiamas galutinis sąrašas. Žinau, kad eilę krepšininkų dėl sveikatos pasiėmė pertrauką. Tiek Bendžius, tiek Olisevičius, kuriuos buvome numatę.
– O Margiris Normantas?
– Taip, irgi dėl sveikatos. Kai Rygoje patyrė traumą, tai ji kabojo iki dabar. Jis yra mūsų sąrašuose, bet, deja, negalės mums padėti.
– Praeituose languose vieno kertinių rinktinės žaidėjų Martyno Echodo nėra dėl traumos. Ar kontaktavote su juo ir gal aiški jo traumos situacija?
– Aš su juo kontaktavau, nes norėjau jį pasikviesti pas save į Baku komandą. Trauma dar tęsiasi, informacijos tikros neturiu, bet žinau, kad jis tęsia reabilitaciją. Trauma užsitęsė, o kokios pasekmės – nežinau, nesu gydytojas.
– Apskritai, kelias į pasaulio čempionatą šį kartą atrodo labai sunkiai, matant, kokie potencialiai varžovai laukia toliau. Ar kalbėjotės su pagrindiniais rinktinės žaidėjais apie tai ir jų galimo prisijungimo vasarą?
– Ne, nekalbėjau.
– O Rokas Giedraitis nebuvo kviestas?
– Mes esame jį įtraukę į sąrašus, negaliu garantuoti, bet, atrodo, kad jis atsisakė. Jis vienas iš mūsų vedančių žaidėjų, nežinau priežasčių, kodėl nėra.
– Koks laukia didžiausias iššūkis šiame „lange“?
– Susistatyti pozicijas. Sakykime, jei neturime Ąžuolo, reiškia mūsų ketvirta pozicija nėra tokia stipri. Greičiausiai čia tada reikės perstumti Radzevičių, ką ir darėme Europos čempionate, arba – Gytį Masiulį. Jis yra 5–4 pozicijos žaidėjas. Bus reikalų.
– Nemažai Europos čempionato rinktinės žaidėjų žiba klubuose. Jaučiatės prisidėjęs prie to?
– Kažkoks postūmis buvo. Nežinau, kiek aš prisidėjau, jie – geri, perspektyvūs žaidėjai, sunkiai dirbo. Su tuo geru darbu irgi yra problemų, matome, kas buvo su Roku Jokubaičiu, Echodu... Kai kalbi dviprasmybes, dažniausiai supranta ne tai, kaip yra iš tikrųjų, o kaip patogu. (juokiasi)
Norėčiau pasakyti – Jokubaičio niekada nemačiau tokioje formoje ir jis pats tai sakė. Jis dirbo daug ir nuoširdžiai. Matėme, kaip jis žaidžia, deja, neatlaikė raiščiai. Matėme, kaip žaidė Echodas. Aišku, prie jo mano nuopelnų dabar nėra labai daug, bet treniravau jį pradžioje. Tada jis irgi dirbo sąžiningai ir matome, kas nutiko... Trūko „lange“ raiščiai. Prisidedu prie jų tobulėjimo, bet gal ir prie to, kad išspaudžiu daugiau nei jų kūnai gali. Nežinau, kur yra bėda, bet apie tai kalbėjome Europos čempionate, kiek žaidėjų traumavosi. Niekas nuo to nėra apdraustas, todėl atsargiai žiūrime į „Žalgirį“. Nemanau, kad jie turi problemų išleisti žaidėją, bet norime priimti geranorišką sprendimą, kad niekas nenukentėtų. Stengsimės žaisti maksimumą ir laimėti. O kiek prisidėjau prie žaidėjų... Aš juos treniravau ir jei žmogus nori pasiekti, jis – pasieks. Nemanau, kad tai yra mano indėlis.
– Ar štabas lieka toks pat?
– Taip, dar pasipildome skautu Mindaugu Janiška, kuris dirba pas mane Baku. Turėjome neaiškumų dėl Andriaus (Ulčicko), kuris dirba „Žalgiryje“. Dabar Janiška bus papildomas ir štabas, manau, bus dar stipresnis nei turėjome, nes mums ir reikia trijų žmonių, kurie analizuotų.
