  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Kuriozas Atėnuose: graikui neleido rungtyniauti dėl šortų

2025-10-16 11:03 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-16 11:03

Eurolygos rungtynėse Atėnų „Panathinaikos" ekipa 91:85 nugalėjo Vilerbano ASVEL krepšininkus.

N.Rogkavopoulos negalėjo pasirodyti ant parketo

Eurolygos rungtynėse Atėnų „Panathinaikos“ ekipa 91:85 nugalėjo Vilerbano ASVEL krepšininkus.

0

Šioje dvikovoje vyr. treneris Erginas Atamanas į aikštelę neišleido Nikos Rogkavopoulos, nors tai padaryti norėjo dar pirmoje mačo dalyje.

Antrajame kėlinyje likus žaisti 2 minutes ir 36 sekundes PAO strategas rengėsi puolėją išleisti ant parketo, bet to padaryti neleido sekretoriatas ir teisėjai, kadangi žaidėjas dėvėjo skirtingus šortus nei komandos draugai. Jie buvo tokios pat žalios spalvos, tačiau skirtingos buvo tik juostelės šonuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šią problemą komanda išsprendė paprastai didžiosios pertraukos metu, kai žaidėjas užsidėjo tinkamus šortus, bet E.Atamanas nuo suolo jo taip ir nepakėlė. Po dvikovos N.Rogkavopoulos buvo užfiksuotas arenoje pasilikęs pamėtyti tritaškius.

