Kuriozas Atėnuose: graikui neleido rungtyniauti dėl šortų

Šioje dvikovoje vyr. treneris Erginas Atamanas į aikštelę neišleido Nikos Rogkavopoulos, nors tai padaryti norėjo dar pirmoje mačo dalyje.
Antrajame kėlinyje likus žaisti 2 minutes ir 36 sekundes PAO strategas rengėsi puolėją išleisti ant parketo, bet to padaryti neleido sekretoriatas ir teisėjai, kadangi žaidėjas dėvėjo skirtingus šortus nei komandos draugai. Jie buvo tokios pat žalios spalvos, tačiau skirtingos buvo tik juostelės šonuose.
Šią problemą komanda išsprendė paprastai didžiosios pertraukos metu, kai žaidėjas užsidėjo tinkamus šortus, bet E.Atamanas nuo suolo jo taip ir nepakėlė. Po dvikovos N.Rogkavopoulos buvo užfiksuotas arenoje pasilikęs pamėtyti tritaškius.
Nikos Rogavopoulos, maç sonunda şut antrenmanı yaptı.pic.twitter.com/8IJHLzuPxY https://t.co/5oItYZeLVm— Euroleague Time (@euroleague_time) October 16, 2025
