Kumščius į darbą paleidusiems NBA žaidėjams – suspendavimas

Didžiausią nuobaudą gavo „Mavericks“ puolėjas Naji Marshallas. Jis turės praleisti 4 rungtynes.

3 susitikimus žaisti negalės „Suns“ vidurio puolėjas Jusufas Nurkičius, o vieno mačo suspendavimo sulaukė Dalaso klubo aukštaūgis PJ Washingtonas.

Piniginės baudos krepšininkams nebuvo skirtos.

Jusuf Nurkic, Naji Marshall and P.J. Washington were all ejected after this scuffle in Mavs-Suns. pic.twitter.com/A3Gk7eBYlI