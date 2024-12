Jono Valančiūno akivaizdoje – 55 taškų vertės varžovo pasirodymas

Jonas Valančiūnas aikštėje praleido 21 minutę ir solidžiai prisidėjo prie savo komandos pastangų, pelnydamas 8 taškus (4/9 dvit.), atkovodamas 8 kamuolius ir atlikdamas 3 rezultatyvius perdavimus. Jis taip pat blokavo varžovo metimą, perėmė kamuolį, tačiau kartą suklydo ir užsidirbo dvi pražangas.

Vis dėlto pagrindinė vakaro žvaigždė buvo Brunsonas. „Knicks“ įžaidėjas surengė įspūdingą pasirodymą, per 44 minutes pelnydamas net 55 taškus. Jo taiklumas kalba pats už save – 15 dvitaškių iš 20, 3 tritaškiai iš 11 ir net 16 baudų iš 17. Be to, jis atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir atkovojo 3 kamuolius. Brunsono taškai po pertraukos (42 iš 55) ir lemiami metimai pratęsime tapo pagrindiniu pergalės akcentu.

REKLAMA

REKLAMA

Šis pasirodymas – geriausias Brunsono sezone, nors jo karjeros rekordas siekia 61 tašką.

Karlas-Anthony Townsas taip pat demonstravo solidžią formą, įmetęs 30 taškų (11/14 dvit.) ir sugriebęs 14 kamuolių. Mikalas Bridgesas pridėjo 21 tašką.

REKLAMA

„Wizards“ komanda turėjo realią galimybę laimėti dar pagrindinio laiko pabaigoje, kai pirmavo 119:114. Tačiau likus vos 11 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Brunsonas taikliu metimu lygino rezultatą – 119:119, priversdamas komandą kovoti pratęsime.

Nepaisant pralaimėjimo, Vašingtono ekipoje puikiai pasirodė Justinas Champagnie, pelnęs 31 tašką (8/9 dvit., 5/6 trit.) ir atkovojęs 10 kamuolių. Malcolmas Brogdonas pridėjo 22 taškus. Tiesa, „Wizards“ labai stokojo pagalbos iš Jordano Poole'o, kuris šiuo metu gydosi klubo traumą.

REKLAMA

REKLAMA

Šios dvi komandos jau po dviejų dienų vėl susitiks aikštėje.

„Wizards“: Justinas Champagnie 31 (8/9 dvit., 5/6 trit., 10 atk. kam.), Malcolmas Brogdonas 22, Bilalas Coulibaly 18, Carltonas Carringtonas 17, Kyshawnas George'as 13, Alexas Sarras 12, Corey Kispertas 11, Jonas Valančiūnas 8 (4/9 dvit., 8 atk. kam.).

„Knicks“: Jalenas Brunsonas 55 (15/20 dvit., 3/11 trit., 16/17 baud., 9 rez. perd.), Karl-Anthony Townsas 30, Mikalas Bridgesas 21, Joshas Hartas 13, OG Anunoby 9.