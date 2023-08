Kritikos strėles po neįskaityto įvarčio laidęs Čeburinas: „Atimti pergalę – tai jau per daug“

Svarbiu momentu žalgiriečiams po Pauliaus Golubicko atakos 72 minutę įvartį pelnė Jurijus Kendyšas, tačiau įvartis buvo neįskaitytas dėl nuošalės.

„Įdomios rungtynės, buvo daug momentų. Žiūrovams rungtynės turėjo būti įdomios. Taip pat norisi pasakyti vieną dalyką. Tai jau susikaupė. Nors klubo politika – nekomentuoti teisėjavimo, tačiau atimti pergalę – tai jau per daug. Nekalbame apie korteles ar kitus dalykus. Mūsų politika – žaisti aikštėje, o ne vertinti, tačiau reikia priimti kažkokius sprendimus, nes to jau per daug“, – kalbėjo treneris.

Paklaustas apie fizinę komandos būklę, jis atsakė: „Stengsimės daryti viską, kad kitose rungtynėse komanda būtų kuo geresnėje būklėje. Suprantama, jog nuovargis susikaupia žaidžiant rungtynes kas kelias dienas. Tačiau to norėjome, patekti į tokį lygį, kad būtų tos tarptautinės rungtynės. Tačiau gauti tokį energijos užtaisą kai iš tavęs atima pergalę… Tai negatyviai atsiliepia atsistatymui. Tas akivaizdu. Mes ruošimės kaip galime, nes ateis mūsų aistruoliai. Futbolo mylėtojai ateis pasižiūrėti į tas rungtynes. Laukia įdomi dvikova su Švedijos čempionais.“