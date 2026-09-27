Kovotojas po pralaimėtos UTMA kovos pratrūko: „psichopatas su negalia“

Šiame turnyre įvyko ir svorio kategorijos iki 81 kg aštuntuko ketvirtfinalio kovos. Vienoje iš jų Rodrigo Mineiro įveikė Oskarą Buinicką. Iš R. Mineiro pirmajame raunde buvo atimtas taškas už nelegalų smūgį po teisėjo sustabdymo, tačiau brazilas užtikrintai atakavo lietuvio kojas, o gautą nugalėtojo medalį atidavė jį atlydėjusiam Ignui Barysui.
R. Mineiro po kovos išvadino O. Buinicką „šūdo gabalu“ ir ragino UTMA išmesti lietuvį iš organizacijos už jo elgesį svėrimuose, kai lietuvis pastūmė oponentą.
O. Buinickas po kiek laiko sureagavo į R. Mineiro kalbas ir pateikė savo požiūrį.
„Jaučiuosi apvogtas konkrečiai, bet bent jau laimėjau žmonių širdyse. Dėkoju visiems už palaikymą“, – rašė O. Buinickas.
Lietuvis po kovos dalinosi vaizdais, kaip, vos paeidamas, keliavo link medikų automobilio.
„Žala didelė, bet aš niekada nepasiduosiu. Sulaužyk mane į dalis – aš atsistosiu ir eisiu į priekį. Mineiro toks purvinas kovotojas, kad baisu. Melagis. Matosi, kad UTMA jį myli, nors jis to nenusipelnė. Spardė tik koją ir purvinai žaidė. O aš? Visom prasmėm buvau geresnis.
Aš tik dabar pamačiau, ką jis kalbėjo apie mane po kovos. Visa tai buvo melas. Tas žmogus nuo pirmos dienos bandė būti mano draugu ir visi tai matė. Dabar apie pastūmimą per svėrmus – jis jokios kojos neišsisuko ir net nesupyko. Turiu žinutę, kaip jis man siunčia, kad viskas gerai ir kad jam patinka visas šitas turinys. Jis yra apsimetėlis ir melagis. Jis kalba, kad net nesiruošė kovai, bet pastoviai man siuntinėdavo vaizdo įrašus iš salės, kaip jis daug sportuoja. Jis man siūlydavo eiti valgyti su juo, eiti į sauną su juo ir kalbėdavo apie gėjus pastoviai ir pisimus į...kažkoks nesveikas“, – sakė O. Buinickas.
Lietuvis pažymėjo, kad R. Mineiro yra „psichopatas su negalia“.
Anot O. Buinicko, po kovos jie su R. Mineiro dar kartą susitiko ir lietuvis varžovą išvadino išdaviku bei apsimetėliu.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.