TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Kova dėl bronzos: Graikija – Suomija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-09-14 16:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-14 16:30

Šiandien Europos čempionato kovoje dėl bronzos susitinka Graikijos ir Suomijos krepšininkai.

Antetokounmpo (FIBA nuotr.)

Šiandien Europos čempionato kovoje dėl bronzos susitinka Graikijos ir Suomijos krepšininkai.

0

Pusfinalyje graikai neturėjo šansų prieš turkus, o suomiai nusileido Vokietijai.

Graikai geriau pradėjo susitikimą – 8:3. Suomiai greitai atkuto (11:12), bet Graikija spurtavo ir atitrūko – 20:13. Iki kėlinio pabaigos pranašumas dar šiek tiek padidėjo – 24:15.

Antrojo ketvirčio pradžioje graikų persvara pirmą kartą pasiekė dviženklę ribą – 27:17. Čia pat suomiai atsikirto 9 taškais iš eilės ir pasivijo oponentus – 26:27. Tokiu pat spurtu atsakė Graikiją ir vėl komandas skyrė 10 taškų – 36:26. Iki pirmos mačo dalies pabaigos Vassilio Spanoulio kariauna dar labiau priartėjo prie bronzos – 48:34.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

