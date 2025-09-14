Kova dėl bronzos: Graikija – Suomija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Pusfinalyje graikai neturėjo šansų prieš turkus, o suomiai nusileido Vokietijai.
Graikai geriau pradėjo susitikimą – 8:3. Suomiai greitai atkuto (11:12), bet Graikija spurtavo ir atitrūko – 20:13. Iki kėlinio pabaigos pranašumas dar šiek tiek padidėjo – 24:15.
Antrojo ketvirčio pradžioje graikų persvara pirmą kartą pasiekė dviženklę ribą – 27:17. Čia pat suomiai atsikirto 9 taškais iš eilės ir pasivijo oponentus – 26:27. Tokiu pat spurtu atsakė Graikiją ir vėl komandas skyrė 10 taškų – 36:26. Iki pirmos mačo dalies pabaigos Vassilio Spanoulio kariauna dar labiau priartėjo prie bronzos – 48:34.
