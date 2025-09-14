Eurolygos klubas spragas kamšo buvusiu „Lietkabelio“ žaidėju

Eurolygos klubas įteikė mėnesio kontraktą Ikennai Iroegbu, kuris padės komandai pasirengimo pabaigoje ir pirmuosiuose sezono mačuose.
Benvingut, @Be_LikeIKE! 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 14, 2025
Cas 👉 Ike Iroegbu, refuerzo temporal para Valencia Baskethttps://t.co/ZKqAeSWwnh
Val 👉 Ike Iroegbu, reforç temporal per a Valencia Baskethttps://t.co/nbHhmnEzOa
Eng 👉 Ike Iroegbu, Temporary Signing for Valencia Baskethttps://t.co/LE0clJfDgH pic.twitter.com/bZ6DgYadw8
30 metų 188 cm ūgio gynėjas Panevėžyje atsidūrė 2019-ųjų vasarį ir su „Lietkabelio“ marškinėliais baigė sezoną pralaimėjimu mažajame Lietuvos krepšinio lygos (LKL) finale prieš Klaipėdos „Neptūną“.
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Nigerijos pilietybes turintis atletas LKL per 23 minutes rinko 13,5 taško (39 procentai tritaškių), 3,5 atkovoto kamuolio, 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir 14,1 naudingumo balo.
Iš Panevėžio jis persikėlė į Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) G lygą, vėliau žaidė aukščiausiose Vokietijos, Prancūzijos, Izraelio, Italijos ir Ispanijos lygose.
Praėjusį sezoną jo skaičiai atstovaujant Žironos „Basquet“ siekė 25 minutes, 12,2 taško (25 procentai tritaškių), 2,5 atkovoto kamuolio, 3,3 rezultatyvaus perdavimo bei 10,3 naudingumo balo.
Į Eurolygą grįžtanti „Valencia“ savo pasirodymą pradės spalio 1-osios maču prieš Vilerbano ASVEL.
