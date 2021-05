Koronaviruso nukamuotą sezoną Prancūzijoje Lietuvos tinklininkės vertina skirtingai

Šis koronaviruso pandemijos smarkiai paveiktas sezonas baigėsi netradiciškai. Jau anksčiau buvo nuspręsta, kad šiais metais atkrintamųjų varžybų nebus, bet net ir reguliarusis sezonas baigėsi komandoms sužaidus skirtingą rungtynių skaičių.

Mat ekipoms likus sužaisti 1-2 rungtynes, dėl koronaviruso protrūkio keletoje komandų čempionatas buvo nutrauktas ir galutinės vietos paskirstytos pagal tuo metu buvusią situaciją.

Koronavirusas paskutinę čempionato savaitę palietė ir R. Staniulytės ekipą.

„Žinoma, buvo labai liūdna, nes niekas nesitikėjo, kad likus paskutinėms rungtynėms užsikrėsime COVID-19. Visą sezoną neturėjome teigiamų atvejų savo komandoje, todėl tikėjomės, kad bent mes sezoną užbaigsime pagal planą, bet deja...“, - kalbėjo R. Staniulytė.

Jai pritarė ir M. Šalkutė: „Buvo tikrai liūdna sezoną baigti tiesiog su treniruote“.

Visgi, nors ir komplikuotas, bet sezonas įvyko, tačiau „lietuviški“ klubai pasirodė skirtingai. Dėl to ir jo vertinimas labai skyrėsi. Jeigu „Terville-Florange“ klubas buvo laikomas tarp autsaiderių, tai jis su 45 taškais ir šešta vieta buvo netikėta staigmena daugeliui. R. Staniulytė tik pasigedo klubo vadovų dėmesio ir įvertinimo.

„Mes pranokome visus klubo lūkesčius. Niekas sezono pradžioje nekalbėjo apie 6 vietą, todėl visi labai džiaugiamės. Kaip komanda, esame visos labai patenkintos, nes realiai žaidėme ne dėl klubo, o dėl savęs. Turbūt dėl to taip geri ir sekėsi. Padėkos iš klubo pusės nebuvo jokios“, - šypsojosi R. Staniulytė.

Tuo tarpu vos 32 taškus surinkęs „Paris Saint-Cloud“ klubas turėjo gerokai aukštesnius tikslus.

„Nesu labai patenkinta sezono rezultatais, nes komanda tikrai turėjo labai daug perspektyvos. Mums pritrūko geresni gynybinio pasiruošimo prieš oponentus. Sezone buvo labai daug situacijų, kaip nesugebėdavome susidėlioti geresnės gynybos net prieš daug silpnesnes komandas ir dėl to nukentėdavo mūsų rezultatas. Per treniruotes daugiau akcentavome puolimą ir dėl to pasimatė spragos kitose aspektuose“, - analizavo M. Šalkutė.

R. Staniulytei tai buvo debiutinis sezonas aukščiausioje Prancūzijos lygoje. Sezono pradžioje ji buvo atsarginė, bet vėliau gavo progą įsitvirtinti startinėje sudėtyje ir ja puikiai pasinaudojo bei vėliau tapo svarbia figūra savo ekipoje. Ji pagal naudingumą užėmė trečiąją vietą tarp visos lygos centro žaidėjų.

„Džiaugiuosi, kad gavau tokios patirties. Ne tik kaip žaidėja, bet ir kaip asmenybė. Atsirado visai kitoks jausmas aikštelėje, daugiau pasitikėjimo savimi. Esu labiau užtikrinta tuo, ką darau, todėl esu patenkinta“, - kalbėjo R. Staniulytė.

M. Šalkutė Prancūzijoje jau tikrai nėra naujokė. Ji pagal priėmimo ir puolimo statistiką lygoje užėmė 22-ą vietą.

„Kadangi šį sezoną man teko pakeisti poziciją, žinojau, jog reikia daug laiko skirti priėmimui, nes ankstesniuose klubuose to beveik nedariau. Priėmimo procentas pakilo lyginant su sezono pradžia, todėl psichologiškai tapo lengviau priiminėti sudėtingus kamuolius“, - teigė M. Šalkutė.

Abi Lietuvos tinklininkės jau yra ramios dėl kito sezoną. R. Staniulytė ir M. Šalkutė liks savo dabartinėse komandose dar mažiausiai metams.

M. Šalkutė vasarą planuoja žaisti paplūdimio tinklinį ir su Ieva Kazūraityte išbandyti jėgas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.

„Tuo pat metu aš ruošiuosi ir ateinančiam sezonui salėje. Tikiuosi, kad kitą sezoną galėsiu visur patobulėti asmeniškai ir su nauja komanda pasieksime aukštesnius rezultatus“, - sakė M. Šalkutė.

