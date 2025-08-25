Kipro rinktinė paskelbė sudėtį savo pirmajam Europos čempionatui

Kipriečiai pasirengimo cikle sužaidė dvi kontrolines rungtynes ir abi jas pralaimėjo. Nusileido tiek žydams, tiek ir serbams.
Kipras bus C grupės šeimininkai ir namuose priims italus, kartvelus, ispanus, graikus bei bosnius.
Kipro rinktinės dvyliktukas:Antreas Christodoulou, Giannis Giannaras, Aeneas Jungas, Stefanos Iliadis, Michalis Koumis, Christos Loizides, Simonas Michailas, Ioannis Pashialis, Konstantinos Simitzis, Nikos Stylianou, Filippos Tigkas, Darralas Willisas.
