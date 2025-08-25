Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Kipro rinktinė paskelbė sudėtį savo pirmajam Europos čempionatui

2025-08-25 22:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 22:33

Pirmą kartą istorijoje Europos čempionate žaisianti Kipro rinktinė paskelbė savo galutinį dvyliktuką.

Nikos Stylianou | FIBA nuotr.

Pirmą kartą istorijoje Europos čempionate žaisianti Kipro rinktinė paskelbė savo galutinį dvyliktuką.

REKLAMA
0

Kipriečiai pasirengimo cikle sužaidė dvi kontrolines rungtynes ir abi jas pralaimėjo. Nusileido tiek žydams, tiek ir serbams.

Kipras bus C grupės šeimininkai ir namuose priims italus, kartvelus, ispanus, graikus bei bosnius.

Kipro rinktinės dvyliktukas:Antreas Christodoulou, Giannis Giannaras, Aeneas Jungas, Stefanos Iliadis, Michalis Koumis, Christos Loizides, Simonas Michailas, Ioannis Pashialis, Konstantinos Simitzis, Nikos Stylianou, Filippos Tigkas, Darralas Willisas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų