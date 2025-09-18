„Kibirkštis“ – „Tango Basket“ tiesiogiai: stebėkite moterų Eurolygos atrankos akistatą

Rungtynes tiesiogiai nuo 18:50 val. galite stebėti per TV6 ir portale tv3.lt.
Dėl išsvajoto bilieto į pagrindinį Eurolygos turnyrą atrankoje bus žaidžiama dvejų rungtynių, namų ir išvykos, serija.
Pirmųjų Eurolygos atrankos serijos rungtynių išvakarėse „Kibirkšties“ vyr. treneris Vilnius Stanišauskas nesiryžo vertinti komandos pasirengimo.
„Darbingos nuotaikos. Turėjome turnyrą savaitgalį. Pirmos rungtynės jame buvo labai lengvos. Gal tas ir išmušė iš vėžių, kad tos antros gavosi tokios sunkesnės, nes pradėjom atsipalaidavę ir gavome gerų pamokų. Turėjome dar tris geras dienas pasiruošimui. Manau, kad būsime pasiruošę tiek, kiek galime geriausiai.
Reikia suprasti, kad sezono startas, kad nemažai naujų žaidėjų, treneris pasikeitęs. Daug naujovių tiek puolime, tiek gynyboje. Automatiškai gaunasi daug sunkiau šiandien būti pasiruošus 100 proc., bet stengiamės ir pažiūrėsime, kaip mes atrodysime“, – sakė Vilniaus ekipos treneris.
